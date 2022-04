VAHA ODUŠEVLJEN DINAMOVIM RATNIKOM: ‘On se time nije bavio, ostao je vjeran Dinamu’

Autor: Dnevno.hr/I.L

Vahid Halilhodžić zadnjih dana puno je u medjima. Iako je odveo Maroko na Svjetsko prvenstvo u Kataru, navodno je pred otkazom te mu se trese izbornička klupa.

Puno je u medijima i Arijan Ademi. Kapetan Modrih vratio se nakon ozljede i postigao važan gol u derbiju s Rijekom te gurnuo Dinamo prema tituli. O njemu je za Sport Klub progovorio upravo Halilhodžić koji je Ademiju bio prvi trener u Dinamu:

“Bio je mlad, perspektivan i simpatičan dečko. S njim je bilo lijepo raditi. Bio je omiljen među igračima, a malo smo se i šalili da ima kilu ili dvije viška. Drago mi je da je izrastao u vođu generacije i da unosi pozitivan impuls među kolege. Dinamo je s njim neprikosnoven”.

View this post on Instagram A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

“Fali mu samo šut”

“Dolazi iz dobro situirane obitelji i nije opsjednut novcem, a to je rijetkost kod nogometaša. On se time nije bavio i ostao je vjeran Dinamu. To treba pohvaliti. To je igrač s velikim volumenom igre, ima značajnu ulogu u obrani i jako je discipliniran. Nedostaje mu još koji gol s 20 ili 25 metara da izraste u vrhunskog igrača”, zaključio je izbornik Maroka.

Kao što smo već rekli, Halilhodžiću prijeti otkaz kao izborniku Maroka, a tko zna možda se i vrati na klupu Dinama ako dođe do otkaza.