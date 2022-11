VAHA IM TO OPROSTITI NEĆE: ‘O Maroku ne želim reći ni jednu jedinu riječ’

Vahid Halilhodžić trener je koji zaista nema sreće sa Svjetskim prvenstvima, plasirao je na završni turnir Obalu Bjelokosti, Japan i Maroko, a prvenstva vidio nije već su ga se riješili kada je odradio najteži dio zadatka.

Vaha već tri mjeseca kontemplira o vlastitoj sudbini, a Sportske novosti zatekle su ga u Parizu i upitali su ga o nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Katru.

“O Maroku ne želim reći ni jednu jedinu riječ! Ma, ni jedno slovo, ni “M”! Imao sam mnogo poziva iz brojnih zemalja, ali sve sam odbio, o toj temi ne želim razgovarati. Sve što se dogodilo, naime, i dalje me pogađa, doživio sam rastanak kao veliku nepravdu i ne može se baš tako lako sve zaboraviti”, započeo je Halilhodžić za SN.

Neću gledati sve utakmice

” Neću ni gledati sve utakmice na SP. A sigurno neću gledati utakmicu Hrvatska – Maroko, to uopće ne dolazi u obzir! Ni u kojem slučaju, bilo bi to za mene prebolno”, iskren je bio 70-godišnji trener, a o dosezima Hrvatske je rekao:

“Hrvatska je svjetski doprvak i zadržala je jezgro momčadi koja je ostvarila fenomenalan uspjeh u Rusiji. Bit će ovo zadnji izlazak ove sjajne generacije s Modrićem, Perišićem, Brozovićem i ostalim igračima koji su proslavili hrvatski nogomet i sigurno će biti vrlo motivirani da pokušaju ponoviti uspjeh iz Rusije. Bit će to teško učiniti, ali mogućnost uvijek postoji. Posebno zato što očekujem da će na ovom SP-U biti dosta iznenađenja, momčadi koje će imati manje problema s umorom i ozljedama proći će bolje i među takvim sastavima očekujem da će biti i nekih na koje nitko sad ne računa”, rekao je Halilhodžić pa nastavio:

“Na papiru je Hrvatska favorit, ali favoriti nerijetko posrnu u prvom dijelu natjecanja! Pogledajte samo statistiku, pa u natjecanju po skupinama ispadali su i branitelji naslova. Često te velike momčadi ulaze u prvi dio turnira s pola snage, vjeruju da bez velikog napora mogu proći dalje i osigurati plasman u osminu finala, pa onda često razočaraju i ispadaju. U nogometu je malo potrebno da se sve okrene naopačke. Hrvatska bi, dakle, trebala proći skupinu, ali svoju kvalitetu treba potvrditi na travnjaku. Vjerujem da će to i učiniti jer ima kvalitetu, iskustvo i stabilnost, igrači su jako motivirani, dobro se ponašaju, a nekoliko se novih igrača dobro uklopilo u ovaj sastav i donijeli su osvježenje. Hrvatska u fenomenalnom Luki Modriću ima veliki, najjači adut, sve se vrti oko njega, godinama drži visoku razinu forme i čim se pojavi na travnjaku momčad čini boljom. Očekujem da će i u Kataru Modrić biti glavni pokretač i vođa te momčadi, koja može ponoviti uspjeh iz Rusije”.

Vahid Halilhodžić's WORLD CUP heartbreaks

2010: Qualifies Ivory Coast, sacked before tournament









2018: Qualifies Japan, sacked before tournament

2022: Qualifies Morocco, sacked before tournament

Qualified 4 nations to WCup but has participated in 1 as Coach (Algeria 2014) pic.twitter.com/H2T76iHWil









