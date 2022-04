(UŽIVO) VILLARREAL PAO U DVIJE MINUTE: Salah zabio za povećanje vodstva

Večeras se na Anfieldu od 21 sat igra drugo polufinale ovogodišnje Lige prvaka u kojem se sastaju domaći Liverpool protiv iznenađenja ovogodišnjeg natjecanja Villarreal.

Španjolska momčad pod trenerom Unaijem Emeryjem ove godine igra odličan nogomet u Ligi prvaka i izgleda kako su svu svoju pozornost usmjerili na ovo natjecanje.

Klopp je isto tako svjestan snage Villarreala, te je prije utakmice izjavio:

“Villarreal je sjajan, ali posebno je dobar njihov trener Unai Emery. To je trener svjetske klase koji je opsjednut detaljima. Njegove su momčadi posebno jake jer su pripremljene baš za sve moguće opcije na travnjaku. Emery i njegovi momci uvijek znaju što moraju raditi u datom trenutku. Iskreno, ja znam da će biti trenutaka u ovom polufinalu kada ćemo mi patiti i neće biti lako. Ali samo ne želim da nas uhvati nervoza. Trebamo dvije velike utakmice, ovo je polufinale Lige prvaka”

Liverpool: Alisson; Van Dijk, Konate, Robertson, Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago Alcantara, Henderson, Salah, Mane, Luis Diaz

Villarreal: Rulli; Pau Torres, Albiol, Foyth, Estupinan, Capoue, Parejo, Coquelin, Lo Celso, Chukwueze, Danjuma

2:0

72′ Trostruka zamjena kod Villarreala, kod Liverpoola izlazi Henderson ulazi Keita, izlazi Mane ulazi Jota

71′ Korner za Liverpool iz druge akcije Diaz ubacuje no nema nikog od suigrača

69′ Novi korner, čisti Villarreal

68′ Udarac van Dijka Rulli jedva brani, poslije toga udarac Diaza od bloka uz lijevu vratnicu u korner

65′ Liverpool je u drugom poluvremenu ubrzao igru, a za to igrači Villarreala nemaju odgovor

64′ Još jedan poništeni gol Robertson u zaleđu

62′ Robertson se izborio za jednu loptu i zaradio faul i žuti za igrača Villarreala

60′ Anfield pjeva a Liverpool ide i po treći gol

55′ Goooollll Salah! Odlična akcija u kojoj je Egipćanin izbio sam pred Rullija i zabio za 2:0.

53′ Goooolllll Liverpoool Henderson. Udarac kapetana Liverpoola prevario je Rullia i upisan je kao autogol igrača Villarreala

52′ Diaz loše glavom u Rullija

50′ Fabinho trese mrežu ali sumnjivo zaleđe, bez gola

49′ Korner za Liverpool

48′ Slobodni udarac s desne strane Liverpool, centaršut pa aut

47′ Šut Salaha ravno u Rullija

46′ Počelo je drugo poluvrijeme

45′ + 1 Kraj prvih 45. minuta. Liverpool je imao neke prilike no nije ih iskoristi, dok se Villarreal odlično brani i vreba kontre

44′ Salah u zaleđu

41′ Udarac Alcantare s 16 metara, odličan udarac, ali stativa

40′ Ostalo je još pet minuta prvog poluvremena

36′ Pokušaj kontre Villarreala, neuspješno

35′ Salah preko gola odlična prilika nakon centaršuta s desne strane

33′ Udarac Mane od bloka u korner, lopta dolazi do Salaha udarac no opet korner

30′ Udarac s vrha šesnaesterca s lijeva Diaza, obrana Rullija, Liverpool želi gol

28′ Slobodan udarac za Liverpool oko 25 metara od gola, udarac u živi zid

26′ Udarac Salaha preko gola, morao je i bolje

24′ Korner za Liverpool prekršaj nad igračem Villarreala

22′ Hendersonov centaršut u stativu

16′ Udarac Alcantare, četiri igrača Liverpoola u zaleđu

15′ Korner za Liverpool koji stišće, ali Villarreal nije tu slučajno

13′ Udarac Diaza s lijeva, no Rulli uz male poteškoće brani

11′ Sijevnula kontra Mane, Salah na glavu Manea koji promašuje veliku priliku

10′ Korner za Villarreal, čisti Tiagho, iza ofsajd za Villarreal

8′ Salah glavom preko gola

7′ Šansa za Liverpool iza kornera, čisti Villarreal u novi korner

5′ Liverpool kontrolira utakmicu i visoko stišće Villarreal, no bez šansi

1′ Počela je utakmica na uzavrelom Anfieldu

