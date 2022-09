(UŽIVO/VIDEO) POGLEDAJTE GOLČINU HAJDUKA: Sve riješila dva poteza, sjajan udarac gostujuće napasti

SuperSport HNL nastavlja se devetim kolom u kojem prvu utakmicu igraju Šibenik i Hajduk. Splitski Bijeli će na Šubićevcu tražiti pobjedu kojom bi došli na drugo mjesto ljestvice, ispred Slaven Belupa, a u potragu za tri boda krenut će s Markom Livajom, Emirom Sahitijem i Janom Mlakarom kao glavnim adutima za prijetnju protivničkom golu.

Na drugoj strani, trener Damir Čanadi će s domaćom momčadi tražiti nastavak čvrstog pristupa s kojim Šibenik do sada u sezoni ne zabija, ali ni ne prima puno. Gol-razlika Šibenčana je 6:7, imaju osam bodova u isto toliko kola i nalaze se na sedmom mjestu ljestvice, a kako će sa svojim pristupom proći protiv Hajduka, pokazat će borba na terenu Šubićevca.

Zbog navijačkog rivaliteta, ovaj susret proglašen je utakmicom visokog rizika. Prije početka, u prvom planu bile su igre oko Torcide, s odlukom da Hajdukovi navijači imaju ulazak samo na istočnu, a ne i na zapadnu tribinu za koju je također bilo njihovog interesa.





Šibenik – Hajduk 0:1

90′ – Igrat će se sedam minuta sudačke nadoknade jer takve stvari obično izaziva VAR u Hrvatskoj.

86′ – Trajala je jedna od dugotrajnih konzultacija s VAR prostorijom, kakvih ne nedostaje u hrvatskom prvenstvu, najvjerojatnije zbog potencijalnog penala u duelu domaćih s Livajom. Nakon svega, glavni sudac Igor Pajač pokazao je da se igra dalje.

82′ – Livaja je bio blizu povećanja Hajdukove prednosti. Nakon što je lopta došla do glavnog Hajdukovog igrača poslije prodora Čoline, Rogić je uspio zaustaviti Livajin udarac.

77′ – Kreković je opasno pucao za Šibenik, udarac s ruba kaznenog prostora je od bloka otišao u korner. Lopta nije bila daleko od gola.

68′ – Arai je bio u povoljnoj poziciji u napadu Šibenika, ali nije uspio kontrolirati loptu prije nego je mogao doći do udarca.

63′ – Hajduk trenutno kontrolira stvari na terenu – poslije kratke reakcije domaćih s dva napada koje je zaustavila obrana splitskih Bijelih.









49′ – Gol pogledajte – ovdje.

49′ – Splitski Bijeli su u akciji za gol sve riješili u dva poteza. Marko Livaja je s centra poslao loptu prema Mlakaru, a najveća gostujuća napast u ovoj utakmici reagirala je sjajno. Slovenac je udarcem isprve ostavio Rogića bez reakcije na domaćem golu, bio je to izvrstan šut.

49′ – GOOOL! Jan Mlakar doveo je Hajduk u vodstvo!









46′ – Ušli smo u drugih 45 minuta.

45’+2 – Završeno je prvo poluvrijeme na Šubićevcu.

45′ – Mlakar je za sada najopasniji igrač Hajduka. Pucao je nogom malo izvan kaznenog prostora, lopta je otišla pokraj gola.

40′ – Krovinović je s lijeve strane kaznenog prostora pucao prizemno i jako, otišlo je pokraj gola domaće momčadi.

35′ – Šibenik je prvi put pucao u okvir gola gostiju, pucao je Delić, ali nije bilo problema za Lovru Kalinića jer je udarac domaćeg igrača bio mlak.

27′ – Nova velika prilika Hajduka – Livaja je pronašao Mlakara, Rogić još jednom obranom izvlači Šibenčane.

20′ – Hajduk se veselio golu nakon što je Mlakar glavom poslao loptu u mrežu poslije kornera, ali nema promjene na semaforu. Gol nakon pregleda u VAR prostoriji nije priznat, dosuđeno je zaleđe.

19′ – Velika šansa za Hajduk – Jan Mlakar krenuo je sam prema Šibenikovom golmanu Rogiću, koji je uspio izaći sa svoje crte na vrijeme za domaće i obraniti taj udarac. Rogić je pritom ostao ležati nakon neugodnog sudara s Mlakarom, ali ipak se osovio na noge.

13′ – Sahiti je povukao sam u Hajdukovoj kontri, ušao je u kazneni prostor i pucao, a lopta je od bloka otišla u korner.

8′ – Na drugoj strani Arai je pokušao centrirati ili možda pucati s desne strane, ali na kraju, nije bio ni precizni udarac ni centaršut. Otišlo je u gol-aut.

7′ – Hajduk kontrolira igru i napada, ali domaća obrana za sada nije popustila pod pritiskom splitskih Bijelih.

1′ – Počela je utakmica na Šubićevcu!

Šibenik: Rogić, Mesa, M. Matić, Perić, Salomon, Mina, Rak, Čanadi, Arai, B. Matić, Delić.

Hajduk: L. Kalinić, Čolina, Awaziem, Borevković, Melnjak, Fossati, Grgić, Krovinović, Sahiti, Mlakar, Livaja.

U najavi gostovanja na Šubićevcu, Hajdukov trener Valdas Dambrauskas opisao je što očekuje od svoje momčadi. ‘U Šibeniku imamo obvezu potvrditi pobjedu protiv Slaven Belupa. Jasno mi je da neće biti jednostavno, Šibenik je potpuno drukčiji od one momčadi protiv koje smo igrali prošle sezone, a i tada smo imali problema dok smo protiv njih bili u gostima. Utakmica nosi epitet derbija, to nije slučajno, bit će to tvrda, fizička utakmica. Moramo se nametnuti kroz posjed, dominaciju i naravno, kroz golove’, rekao je Dambrauskas.