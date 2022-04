(UŽIVO/VIDEO) MODRIĆ I REAL U VELIKOM ŠOKU: Kakav početak u Manchesteru, City briljira!

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Liga prvaka došla je do završne faze, s ostankom četiri najbolje momčadi u natjecanju. U prvoj polufinalnoj večeri u Manchesteru igraju domaći Man City i Real Madrid, a kako se i očekivalo, Luka Modrić je u Realovih prvih 11 na ovom gostovanju.

Hrvatski reprezentativni kapetan bit će jedan od velikih Realovih aduta u građenju igre, možda i u realizaciji, a u igri prema naprijed, Carlo Ancelotti je odabrao adute koji najavljuju da Madriđani u Englesku nisu došli bez napadačkih ambicija. Njih će ponajprije nositi Karim Benzema, a uz njega, u postavi su na krilima Vinicius Junior i Rodrygo.

Pep Guardiola, koji dobro pamti rivalstvo s Realom iz godina u Barceloni, također se oslanja na jake adute. Domaća momčad će s njima pokušati doći barem jednako daleko kao prošle godine, kada je bila u finalu i u engleskoj borbi za naslov izgubila od Chelseaja.

Manchester City – Real Madrid 2:0

11′ – Gol pogledajte – ovdje.

11′ – Lijepa realizacija Jesusa nakon pogreške Davida Alabe u Realovoj obrani, već je 2:o!

11′ – GOOOL! Gabriel Jesus povisio je domaće vodstvo!

6′ – Real je prvi put bio u 16-ercu protivnika, ali prije udarca, sve je zaustavila obrana domaće momčadi.

2′ – Gol pogledajte – ovdje.

2′ – Nakon što ga je preciznom loptom pronašao Mahrez, De Bruyne je udarcem glavom zabio za 1:0 u korist Cityja – kakav početak utakmice!





Dream start for Manchester City! 📸 De Bruyne nods the hosts in front ⚽️#UCL pic.twitter.com/anQGj4xYaq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 26, 2022







2′ – GOOOL! Kevin de Bruyne doveo je domaće u vodstvo!

1′ – Počela je utakmica u Manchesteru!









Prvih 11 Manchester Cityja:

Ederson – Zinčenko, Laporte, Ruben Dias, Stones – Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne – Foden, Jesus, Mahrez.

Prvih 11 Reala:

Courtois – Mendy, Alaba, Eder Militao, Carvajal – Modrić, Kroos, Valverde – Vinicius Junior, Benzema, Rodrygo.

U borbi za finale sastaju se momčadi koje su, uz ambicije u Ligi prvaka, do sada u sezoni napravile puno i u svojim prvenstvima. Real je u Španjolskoj mali morak do slavlja naslova prvaka. Na vrhu ljestvice ima 15 bodova više od Barcelone i Seville, a do kraja je ostalo još pet kola.

Man City je, pak, u engleskom Premiershipu u napetoj utrci s Liverpoolom. Guardiolina momčad je prva s bodom prednosti, a poput Cityja, i Liverpool će biti zauzet Ligom prvaka, s polufinalnim ogledom s Villarrealom u kojem se prva utakmica igra sutra na Anfieldu.