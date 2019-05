(VIDEO) CHELSEA DEMOLIRAO ARSENAL S ČETIRI KOMADA! Pogledajte kako je Kovačić pokrenuo čak tri akcije za gol!

Nogometaši Chelsea po drugi put u povijesti postali su pobjednici Europske lige, a rekorder je i dalje Sevilla koja je u najmasovnijem europskom kupu slavila pet puta.

Za Chelsea je ovo druga ‘kanta’ u ovom natjecanju nakon što su 2013. pobijedili Benficu.

Sevilla je rekorder s pet naslova pobjednika Kupa UEFA i Europske lige, a jedini je klub koji je osvojio tri naslova u nizu. Zanimljivo, Sevilla je obranila naslov pobjednika Kupa UEFA (2006, 2007), te Europske lige (2014, 2015, 2016).

Po tri naslova imaju Liverpool, Juventus, Inter i Atletico Madrid, dok su po dva puta slavili Borussia Moenchengladbach, Tottenham, Feyenoord, IFK Gotheborg, Real Madrid, Parma i Porto.

Benfica i Marseille su najveći tragičari sa po tri finala i tri poraza.

Najviše naslova pobjednika Kupa UEFA i Europske lige imaju španjolski klubovi, koji su slavili 11 puta. Talijani i Englezi imaju po devet ‘kanti’, Nijemci šest, a Nizozemci četiri…

CHELSEA – ARSENAL 4:1

90′ – KRAJ! Chelsea je uzeo naslov Europa lige!

83′ – Kad te neće, onda te neće. Lacazette je bio sam pred Kepom i zapucao je zicera.

78′ -Zamalo novi gol. Arsenal se raspao, Čech je sada čudesno obranio Hazardu.

72′ GOOOOL! Nastavlja se kiša pogodaka! Chelsea je predivnom kombinacijom Girouda i Hazarda doveo plave do nedostižne prednosti. Hazardu je to drugi gol.

69′ GOOOOL! Pa ima li kraja?!?! Iwobi sada s kojih 20-ak metara puca i pogađa za smanjenje!

65′ – GOOOL! Hazard iz penala! Sve je bilo čisto Maitland Niles je srušio Girouda.

60′ – GOOOOL! Kovačić daje za Hazarda, Mateo za Pedra i to je 2:0 za Chelsea. Izvrsna akcija za 2:0!

50′ – GOOOOOL! Giroud je fantastično glavom preusmjerio centaršut danas izvrsnog Emersona i matirao nemoćnog Čecha.

48′ – Hazard je sjajno prošao i dao Giroudu, ali ovaj je šlampavo tukao i otišlo je kraj gola.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme i Arsenal je odmah na početku prijetio.

45′ – Kraj je prvog dijela.

39′ – Kakav promašaj! Giroud je sam izbio pred Čeha. Šutirao je u donji desni vrataru, a ovaj je to nekako iščupao. Francuz ne može vjerovati što je promašio.

37′ – Snažno tuče Kolašinac, ali Kepa brani.

35′ – Nije loše. Emerson je centrirao, doduše jako oštro, i pogodio je Girouda u nogu, ali ovaj je bio loše postavljen i lopta je bila dosta jaka.

33′ – Bila je to sjajna šansa, možda i najbolja do sada. Emerson je s desetak metara snažno tukao, ali Čech brani.

30′ – Arsenal je puno bolja momčad u prvih pola sata, Chelsea do sada nije ozbiljnije prijetio i ima dosta konfuzije u obrani plavih.

28′ – Bomba Xhake, s 25 metara okrznuo je gredu.

22′ – Sjajan korner Xhake, Kepa se namučio da ovo riješi.

19′ – Arsenalu nije dosuđen penal. Lacazette je izbio sam pred Kepu i pokušao ga je zaobići, gurnuo je loptu, a Kepa ga je malo zakačio rukama po kopačkama, no sudac Rocchi nije dosudio penal.

