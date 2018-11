(UŽIVO/VIDEO) HRVATSKA DOMINIRA NAD ŠPANJOLSKOM: Perišić pogodio stativu, Furija neprepoznatljiva!

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak u 20 i 45 igra odlučujuću utakmicu Lige nacija. Doprvaci svijeta dočekuju na rasprodanom Maksimiru opasnu Španjolsku i tražit će osvetu za onih 6:0 iz prvog kola u Elcheu. Ovo je ujedno najvažnija utakmica jer Hrvatska, ako želi proći skupinu, mora pobijediti Španjolsku i onda još Englesku tri dana kasnije. Tekstni prijenos utakmice pratite na portalu Dnevno.

HRVATSKA – ŠPANJOLSKA 0:0

44′ – Opet vrlo dug napad Španjolske koji na kraju završava očajničkim udarcem Saula s kojih 25 metara koji odlazi preko gola.

40′ – Bliži se kraj prvog dijela, Španjolska sada ima inicijativu i pritišće, ali za sada je obrana Vatrenih koncentrirana i povezana.

36′ – Španjolska već nekoliko minuta ima posjed lopte i pritisnuli su Hrvatsku sve do kojih 25 metara od gola, ali na kraju nisu uspjeli napraviti ništa.

32′ – Ne želimo biti cinični, ali ne možemo se oteti dojmu da ova utakmica jako podsjeća na onu u Elcheu. Hrvatska je i tada dominirala u prvom poluvremenu, Španjolci su izgledali dosta slabo i svjesno im puštali posjed lopte i napade, a onda znamo svi što se dogodilo u nastavku.

30′ – Malo je zatišje nastalo, Španjolska sada napada, ali bez nekog većeg efekta.

23′ – Za sada, Hrvatska je dominantnija momčad, pokušavaju se izvesti razne kombinacije s obje strane i sve je to nekako blizu, ali opet ne dovoljno da se ugrozi De Gea.

18′ – Perišić je danas vrlo aktivan, opet je inicirao lijepu šansu. Šutirao je s kojih 13 metara, ali završilo je u bloku.

14′ – Prava šteta. Perišić je ponovo plesao po kaznenom prostoru i onda pokušao dati na drugu stranu za Kramarića, ali ostao je kratak Andrej. Mogao je o biti lijep gol.

13′ – Hrvatska lijepo igra visoki pressing, već su nekoliko puta stjerali Španjolce u njihov šesnaesterac. Dosta neoprezno igra Španjolska na momente.

7′ – Sjajno je prošao Perišić s boka, malo je vagao braniča Španjolce i onda gađao u bliži kut De Gee i pogodio je stativu.

3′ – Atsmofera na Maksimiru je sjajna, već dugo se ovo nije vidlo.

1′ – Ogled Hrvatske i Španjolske službeno je počeo. Početni udarac izvela je Španjolska.

20:41 – Intoniraju se himne, prvo je na redu Španjolska, a onda i Lijepa naša, koju je Maksimir uglas otpjevao. Zaista lijepo.

20:40 – Uoči utakmice Šuker je uručio Subašiću, Ćorluki i Mandžukiću posebne pokolone, njihove dresove s brojem odigranih utakmica za reprezentaciju na leđima.

20:05 – Stadion se polako puni, a na Sjeveru su postavljeni transparenti.

20:00 – Navijači se skupljaju, bit će pun stadion. Kapacitet je 35.123 mjesta i sve bi sjedalice trebale biti zauzete, vidjet ćemo.

19:52 – Evo što su španjolski navijači radili u Zagrebu uoči utakmice.

19:50 – Prisjetite se kako je to izgledalo u rujnu kada je Španjolska slavila sa 6:0.

19:45 – Sastavi za utakmicu:

HRVATSKA: Kalinić – Jedvaj, Vida, Lovren, Vrsaljko – Rakitić, Brozović, Modrić – Perišić, Rebić – Kramarić.

ŠPANJOLSKA: De Gea – Sergi Roberto, Martinez, Ramos, Alba – Niguez, Busquets, Ceballos – Aspas, Isco – Rodrigo.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić otkrio je kako će na vratima protiv Španjolske biti Lovre Kalinić, dok će lijevog braniča igrati Tin Jedvaj ili Antonio Milić.

“Nema previše dvojbi oko sastava, nema puno nepoznanica. Vas najviše zanima tko će braniti. Na vratima će biti Kalinić. On ima naše puno povjerenje. Igrači su uglavnom svi zdravi. Pivarić trenira, ali nećemo riskirati i lijevog beka će igrati Jedvaj ili Milić,” otkrio je izbornik dodavši: “Obojica imaju plusova i minusa. Jedvaj je u zadnje vrijeme igrao jako dobro, dao je neke golove, ali to nije njegova pozicija. Milić nije toliko igrao, ali on je kandidat.”

Dalić je naglasio kako ga posebno raduje rasprodani stadion, te sjajna atmosfera koja vlada uoči utakmice koja je na rasporedu u četvrtak u 21 sati.

“Želim se zahvaliti našim navijačima. Da je kapacitet stadiona četiri puta veći, stadion bi bio pun. To je za nas najvažnije u ovom trenutku,” poručio je.

Hrvatska je u prvom susretu u Elchenu doživjela rezultatski debakl upisavši najteži poraz u povijesti (0-6). Međutim, u prvih 20 minuta utakmice ‘Vatreni’ su igrali sjajno.

“Mi smo odigrali dobro 20 minuta, možda i bolje nego na SP-u, ali nismo zabili i utakmica se okrenula u drugom smjeru. Ponovo ćemo tražiti visoki presing i defanzivni blok. Želimo tri boda koja su nam bitna uoči ždrijeba skupina za EP, ali i pobjeda nam otvara da na Wembleyju odlučujemo o prvaku skupine,” kazao je hrvatski strateg.

Na pitanje koja je Španjolska prava – ona iz Elchea ili ona koja je izgubila od Engleske, Dalić je poručio kako pod novim izbornikom ‘Furija’ igra brže i okomitije.

“Španjolska je pokazala dva načina i dva stila igra. Međutim, to je jako kvalitetna momčad. Luis Enrique je promijenio stil, sada igra brzim i okomitim loptama. Protiv nas su bili razigrani i goropadni. Moramo se voditi tom utakmicom, moramo to respektirati i uzeti u obzir.”

Španjolske novinare je zanimalo što misli o mladom Španjolcu Daniju Olmu koji ove sezone igra sjajno u redovima Dinama.

“Dinamo ima sjajnu sezonu, igra sjajne utakmice. U tom stilu igra i Olmo. Radi se o brzom i kvalitetnom igraču koji donosi prevagu. Igra za Španjolsku, a Dinamo mu je velika odskočna daska za dalje.”

Hrvatski strateg je poručio kako se nada da će utakmica zadnjeg kola protiv Engleske odlučivati o prvom mjestu u skupini.

“Ispred nas su dvije opcije. Možemo biti prvi ili ispadamo. Želio bi da utakmica na Wembleyju odlučuje o prvom mjestu. To bi bio vrhunac, na tom stadionu smo napravili neke velike rezultate. Ali prije toga moramo dobiti Španjolsku,” poručio je hrvatski izbornik.

Na ljestvici skupine vodi Španjolska sa šest bodova, druga je Engleska sa četiri boda, a Hrvatska je na začelju s jednim bodom. Do kraja natjecanja još su dvije utakmice. U četvrtak se sastaju Hrvatska i Engleska, a u nedjelju Engleska – Hrvatska.

Modrić uoči utakmice

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić kazao je kako su nakon povijesnog uspjeha na svjetskom prvenstvu, utakmice u Ligi nacija protiv Španjolske i Engleske došle prebrzo, međutim ‘Vatreni” su sada u puno boljoj situaciji.

“Nakon povijesnog uspjeha za nas te utakmice su došle prebrzo. Bili smo ispražnjeni emotivno i fizički. To su glavni razlozi. To je normalno u nogometu, dođe do malog pražnjenja i opuštanja. Međutim, sada smo svi u boljoj formi. Istina, otišli su neki važni igrači, ali i njihove zamjene su dosta dobre. I u prošlosti se uvijek pokazalo da možemo naći nove igrače,” kazao je hrvatski kapetan na posljednjoj novinarskoj konferenciji uoči utakmice protiv Španjolske koja je na rasporedu u četvrtak u 21 sati na stadionu Maksimir.

Najbolji igrač svijeta je naglasio kako ga raduje što će maksimirski stadion biti pun što će biti samo dodatan motiv za hrvatske igrače.

“Igrati pred punim tribinama je veliki podstrek za nas. Pokazali smo na SP-u koliko nam znači njihova podrška, siguran sam kako će i sutra biti od velike važnosti za nas,” kazao je Luka.

Na pitanje španjolskog kolege može li jednom riječju opisati hrvatske ‘ultrase’ Modrić je sa smiješkom kazao :”Najbolji.”

Modrić je naglasio kako njega i suigrače najviše motivira igranje za reprezentaciju bez obzira na natjecanje.

“Ono što nas motivira je igranje za hrvatsku reprezentaciju, bez obzira na natjecanje. Motivira nas to da predstavljamo zemlju najbolje što možemo. Nije bitno kakve utakmice igramo,” poručio je.

Modrić se osvrnuo i na sutrašnjeg suparnika Španjolsku koja trenutačno vodi na ljestvici skupine.

“Sve su to veliki igrači, nema potrebe isticati imena. Najviše mi se sviđa što im je novi izbornik donio novu energiju, igraju kompaktno i sada su prava ekipa. Imaju dosta mladih i kvalitetnih igrača. Jedna su od najboljih svjetskih ekipa. Međutim, mi igramo kod kuće, nema nikakvog straha. Moramo biti strpljivi. Sve naše dosadašnje utakmice izuzev ove u Elcheu bile su izjednačene. Dat ćemo maksimum i probati doći do pobjede.”

Veznjak španjolskog velikana Real Madrida kazao je kako je atmosfera u momčadi sjajna.

“Atmosfera je, kao i uvijek, odlična. Čeka nas jako teška utakmica. Međutim, ne razmišljamo o nikakvom revanšu. Ovo je nova utakmica, a nakon dugog vremena igramo pred rasprodanim stadionom. Moramo biti mudri, ne srljati, moramo biti strpljivi. Sigurno će nas publika nositi. Nadam se da ćemo pobijediti, ali jasno je da nas čeka teška utakmica. To je svima jasno,” kazao je Modrić.