(UŽIVO/VIDEO) DINAMO U PAKLU MAKSIMIRA LOVI LIGU PRVAKA! Poznati su sastavi, Bjelica postavio ubojitu ekipu

Zagrebački Dinamo u utorak u 21 sat igra najvažniju utakmicu ove sezone, onu koja vodi u skupnu fazu Lige prvaka. Na putu im stoji švicarski prvak Young Boys iz Berna s kojim su tjedan dana ranije odigrali 1:1. Tekstni prijenos utakmice možete pratiti i na portalu Dnevno.

20:00 – Evo kako je to izgledalo prošlu utakmicu.

19:56 – Stigli su i sastavi obaju momčadi i nema većih iznenađenja.

DINAMO: Zagorac; Stojanović, Theophile-Cahterine, Dilaver, Leovac; Hajrović, Gojak, Ademi, Dani Olmo, Oršić; Gavranović.

YOUNG BOYS: Von Ballmoos; Mbabu, Wutrich, Von Bergen, Benito; Fassnacht, Sanogo, Sow, Sulejmani; Ngamaleu, Hoarau.

19:50 – Švicarci su blatili Maksimir uoči ogleda s Dinamom, evo što su sve rekli.

19:45 – Rasprodan je Maksimir u potpunosti bit će oko 30 tisuća ljudi.

19:40 – ”Publiku ne može prevariti ili natjerati na nešto što neće. protiv Astane i Young Boysa Dinamo je djelovao, izgledao bolje nego što smo očekivali. Jasno da je to mamac za publiku. Još nešto, ljudi su se zaželjeli pravih utakmica, osjećaja da momčad može, tu je puno pridonijelo i Svjetsko prvenstvo. Optimizam je krasna stvar ako se upotrebljava za afirmaciju, ne za euforiju”, rekao nam je Otto Barić u najavi meča, a evo što su on i Ćiro još govorili o Dinamu…

19:30 – Dinamo će zaraditi ogroman novac plasira li se u Ligu prvaka, a više o tome pročitajte u poveznici ispod.

Trener hrvatskog prvaka Dinama Nenad Bjelica izjavio je dan uoči uzvratnog susreta 4. pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Young Boysa (utorak, 21 sat) u Maksimiru kako bi mu eventualni uspjeh bila najveća i najdraža pobjeda u karijeri.

Prva utakmica ova dva suparnika odigrana u srijedu u Bernu okončana je rezultatom 1-1 što je pitanje ukupnog pobjednika ostavilo potpuno otvorenim prije uzvrata.

“Očekujem da igrači daju svoj maksimum, da njihovo zalaganje bude na vrhunskoj razini, svi to zaslužujemo uz veliku podršku navijača. Spremni smo, jedva čekamo utakmicu i nadamo se da će biti pozitivan ishod”, izjavio je Bjelica kojega posebno veseli što će stadion biti ispunjen jer su ulaznice za ovaj susret rasprodane.

“Teško je kad igrate pred 2000 ljudi, kad je stadion prazan. Iako smo svi profesionalci, razumijem igrače da im je u takvim uvjetima teško igrati. Kad je pun stadion, postoji velika inspiracija i motivacija, kad vas vaši navijači nose, to ne može biti nikakvo opterećenje. Svi u klubu smo kreatori dobre atmosfere i igara, jedan čovjek ne može ništa napraviti. Mi smo ekipa, zajedno pobjeđujemo i zajedno gubimo. Igrači su najzaslužniji svojim radom i zalaganjem na terenu, pokazuju veliku emociju i pripadnost bojama kluba, bez obzira što nisu ponikli u klubu, veliki su profesionalci i karakterni dečki. Uspjeli smo probuditi zagrebačku publiku koja će doći u velikom broju”, nastavio je strateg modrih.

Jedini igrač koji ima problema s ozljedom i neće konkurirati za nastup u utorak je vratar Dominik Livaković, dok bi Arijan Ademi i Kevin Teophile-Catherine najvjerojatnije zauzeti svoje mjesto u postavi.

“Livaković nije jučer trenirao, nadam se da će Ademi i Theophile biti na raspolaganju. Ako ne, imamo igrače koji su spremni zamijeniti ih. Kao i uvijek, igrat ćemo na pobjedu, imamo pozitivan rezultat, ali taj rezultat ništa posebno ne garantira. Naš cilj je pobijediti u utakmici, nadam se da ćemo bolje otvoriti utakmicu u odnosu na Bern, da ćemo postići više golova i vjerujem da ćemo uz naše navijače uspjeti”, dodao je Bjelica i zaključio: “Pobjeda u sutrašnjoj utakmici bila bi najveća i najdraža u mojoj trenerskoj karijeri”.

Kako je završila prva utakmica

Podsjećamo, u prvom susretu završne runde kvalifikacija za plasman u Ligu prvaka Dinamo je u Bernu odigrao 1-1 protiv švicarskog prvaka Young Boysa i odluka o putniku u elitno natjecanje ‘Starog kontinenta’ past će 28. kolovoza na stadionu Maksimir.

Švicarski prvak je poveo u 2. minuti golom Kevina Mbabua, a izjednačio je Mislav Oršić u 40. minuti.

Uzvratni susret je 28. kolovoza na stadionu Maksimir. Plasmanom u natjecanje po skupinama Dinamo bi zaradio 15 milijuna i 250 tisuća eura, pobjeda u Ligi prvaka nagrađuje se s 2,7 milijuna eura, dok remi u skupini vrijedi 900.000 eura.

Dinamo je do sada šest puta igrao u LP, a sada lovi treći plasman u elitu u zadnje četiri sezone. Momčad iz Berna nikada nije igrala u Ligi prvaka. Ovo im je šesti pokušaj, no do sada su svaki put zapeli u kvalifikacijama. Tri puta su padali na zadnjoj prepreci. Lani od moskovskog CSKA, sezonu prije toga od Borussia Monchengladbach, a 2010. od Tottenhama.

Domaćin je ‘urganski’ ušao u susret i već u prvoj minuti je mogao do vodstva. Gojak je izgubio loptu, što je iskoristio Sulejmani i odlično pucao sa 16 metara, ali pored gola. No svega 60 sekundi kasnije švicarski sastav je poveo. Nakon brze akcije Nicolas Ngameleu je ubacio s desne strane, a Kevin Mbabu zabio za 1-0.

U sedmoj minuti je pucao Djibril Sow, a u 11. minuti i Sekou Sanogu. Young Boysi su nastavili nizati prilike i u 20. minuti je Guillaume Hoarau imao zicer, ali je njegov udarac glavom obranio Danijel Zagorac. U prvih pola sata domaćin je ima čak osam udaraca, a Dinamo niti jedan.

Srećom, nakon očajnih pola sata hrvatski prvak je u završnici prvog dijela posložio kockice svoje igre. Prvi udarac prema suparničkim vratima uputio je Amer Gojak u 35. minuti, ali je pucao preko gola. Četiri minute kasnije ‘Modri’ su izjednačili nakon sjajne kontre. Olmo je ukrao loptu, Theophile-Catherine uposlio Izeta Hajrovića, a ovaj sjajnom loptom izbacio Oršića u matnu situaciju. Mladi veznjak je izašao sam ispred Davida von Ballmoosa i zabio za 1-1.

Young Boysi su bolje ušli i u nastavka susreta i u prvih pet minuta imali su dvije lijepe prilike. Prvo je opasno pucao Hoarau, no Zagorac je sjajno reagirao, a u nastavku akcije je zaprijetio i Fassnacht, ali je pucao pored gola. U nastavku susreta Dinamo je dominirao stvorivši tri sjajne prilike i hrvatski prvak je već u prvoj utakmici možda mogao riješiti pitanje prolaza.

U 57. minuti nakon brze kontre priliku je imao Hajrović, ali je Von Ballmoss obranio. Tri minute kasnije Dinamo je izveo još jednu munjevitu kontru i ponovo je zaprijetio Hajrović, ali je njegov udarac završio u okviru gola. Fantastično razdoblje Dinama svojim drugim golom je mogao okruniti Oršić u 61. minuti, ali je švicarski vratar čudesno obranio. U posljednjih 20 minuta pao je ritam igre i više nije bilo velikih uzbuđenja i Dinamo na koncu može biti zadovoljan rezultatom.

‘Modri’ su do sada četiri puta igrali sa švicarskim klubovima ostvarivši pobjedu i tri neodlučena ishoda. Navijači Dinama još uvijek pamte pobjedu u Zurichu protiv Grasshoppera sa 5-0, nakon zagrebačkih 4-4 u prvom kolu Kupa Uefa 1997. godine. Dinamo je igrao i protiv Basela u skupini Kupa Uefa 2007. godine, a utakmica igrana u zagrebu završila je bez golova. Večeras je rmizirao i protiv Young Boysa.