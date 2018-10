(UŽIVO/VIDEO) DINAMO ŠOKIRAN U SLOVAČKOJ! Spartak poveo nakon amaterske reakcije obrane i vratara

Zagrebački Dinamo u četvrtak igra utakmicu trećeg kola skupine D Europske lige protiv Spartaka iz Trnave. Bjeličnoj momčadi treba pobjeda kako bi gotovo sigurno osigurala proljeće u Europi, na koje se čeka već 48 godina. Tekstni prijenos utakmice možete pratiti i na portalu Dnevno.

Spartak – Dinamo 1:0

62′ – Nakon akcije iz kornera, Ademi je imao priliku iz blizine ugurati loptu u mrežu, ali je lopta bila malčice prejaka.

57′ – Spartak je izveo brzu kontru, izigrali su obranu Dinama sjajnim centaršutom, ali srećom po Bjeličinu momčad bili su neprecizni.

55′ – Rrahmani je na rubu kartona, ima dosta problema s agilnim i okretnim Grendelom i malo je pregrub.

52′ – Kakav promašaj Dinama, ovo je stopostotni zicer bio. Orišć je savršenu dobio loptu Ademija, obrana je zaplivala, golman je ispao, ali Oršić je trenutak sačekao i lopta je završila u bloku. Praktiči je s crte izbio branič Spartaka.

45′ – Počelo je drugo poluvrijeme.

45′ + 1′ – Kraj prvog dijela. Dinamo je imao ponešto dobrih prilika, ali Spartak je doista uigrana i nezgodna momčad, koja je svoju priliku iskoristila vrlo lukavo. Bjelica će u nastavku morati smisliti nešto jer Dinamo je krajem poluvremena počeo padati.

45′ – Hajrović je projurio po lijevoj strano, a Čonka ga je laktom zaustavio u trku i dobio žuti za to.

43′ – Dinamo ne djeluje baš najbolje, bilo je par prilika za Modre, ali lopta ne ide u mrežu. Morat će Bjelica smisliti nešto bolje za drugo poluvrijeme.

36′ – Oršić je prošao po lijevoj strani, ubacio na šut Gavranovića, a Švicarac s desetak metara gađa preko vrata. Ovo je trebao biti gol.

32′ – GOL! Spartak vodi! Dinamo je primio doista pacerski pogodak. Nakon jednog oštrog centaršuta s lijeve strane, Rrahmani i Livaković su se malo spetljali, a napadač Trnave je nekako ugurao loptu u mrežu. Ghorbani je zabio.

26′ – Nezgodan udarac dobio je igrač Spartaka i ostao je nepomično ležati, ali srećom na kraju je bilo sve u redu.

20′ – Olmo je odigrao za Oršića, ovaj je mogao izaći sam pred vratara, ali je predugo čekao i pogodio u blok.

17′ – Hajrović je centrirao na peterac, ali bilo je zaleđe i gol je poništen.

12′ – Baš kao što je i Bjelica sam analizirao uoči utakmice, Trnava će biti možda i najteži protivnik do sada u Europskoj ligi. Kompaktni su, imaju jak blok u obrani i pokušavaju brzo iznijeti loptu. Bit će ovo zanimljiva utakmica pa i dvomeč jer u četvrtom kolu igra se uzvratna utakmica u Zagrebu.

7′ – Pao je i prvi žuti karton. Dobio ga je domaći igrač Ghorbani jer je laktom udario Perića.

5′ – Dinamo je sjajno otvorio, tri ubačaja išla su u kazneni prostor i onda je pokušaj Olma obrano vratar Spartaka.

1′ – Danski sudac Kehlet označio je početak utakmice. Loptu će s centra izvesti igrači Dinama koji večeras igraju u trećoj garnituri.

18:17 – Prisjetite se kako je to izgledalo protiv Fenerbahčea i Anderlechta.

18:15 – Modri imaju baš veliko srce…

18:12 – Koji su sve scenariji za proljeće u Europi.

18:10 – Stigli su sastavi, Dinamo ide u najjačem mogućem izdanju.

SPARTAK TRNAVA: Chudy, Kadlec, Toth, Godal, Oravec, Rada, Greššak, Grendel, Čanturišvili, Jirka, Ghorbani.

DINAMO: Livaković – Stojanović, Lešković, Perić, Rrahmani – Ademi – Hajrović, Gojak, Olmo, Oršić – Gavranović.

Utakmica će biti odigrana pred praznim tribinama, zbog kazne koju je Spartak dobio zbog rasizma. Evo kako je utakmicu najavio trener Nenad Bjelica:

– Nažalost igramo pred praznim tribinama. Iako je to prednost za nas, uvijek je lijepo igrati pred navijačima. Nije to nikakav problem za nas. Spremni smo, jedva čekamo i nadamo se pobjedi. Dilaver ima slomljeno rebro, Majer i Leovac nisu tu. Ostali su spremni. Idu s nama Šitum i Moro, i to je to. Nadamo se dobrom rezultatu i vjerujemo u dobar rezultat.

– Oni su dobra momčad koja možda nema individualnu kvalitetu kao Fenerbahce i Anderlecht, ali imaju jako dobru momčadsku igru. Sigurno će biti teško, ali ne i nepremostivo. Mi smo fokusirani sad samo na taj susret, ne na to što nam to može donijeti. Želimo dobiti utakmicu, kao sve do sada i idemo s pobjedničkim gardom.

– Treba ići korak po korak. Fokusiramo se na danas i tako se ide do cilja, stepenica po stepenica; sad je pred nama treća stepenica. Dinamo ne trpi prosjek i mi ne želimo prosjek, želimo biti najbolji.

Mario Šitum optimističan je uoči puta: – Sigurno da smo spremni za utakmicu, želimo pobjedu. Opasan su protivnik, igraju tvrdi nogomet, ali mi smo spremni. Čeka nas nenogometna atmosfera nažalost jer neće biti gledatelja, ali imamo motivacije za susret. Ne treba imati alibije, znamo po što idemo. Imamo dobru priliku, imamo dobru momčad i očekujemo bodove. Ima dosta utakmica, ali imamo veliku šansu.

Jednako misli i mladi Dani Olmo: – Znamo da je Trnava jaka u obrani i napadu. Bit će teško, ali spremni smo. Idemo po pobjedu. Iako je prazan stadion znamo da će utakmicu na televiziji gledati puno naših navijača i da će svi biti uz nas. Imamo svoj cilj, imamo veliku šansu i trebamo dobiti utakmicu. Svi vjerujemo u to.