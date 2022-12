(UŽIVO) POGLEDAJTE SASTAV ZA UTAKMICU GODINE! Iznenađenje u momčadi, Dalić je prelomio, idemo po pobjedu!

Autor: Dnevno/I.K./GIŠ

HRVATSKA – BELGIJA (uživo od 16.00)

HRVATSKA: Livaković – Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa – Modrić, Brozović, Kovačić – Kramarić, Livaja, Perišić

BELGIJA: Courtois – Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen – Meunier, Witsel, De Bruyne, Castagne – Witsel, Trossard – Trossard, Mertens, Carrasco





* Isti sastav kao i za Kanađane! Za neke je to iznenađenje, očekivali su i zazivali Budimira, možda i Petkovića, ali Livaja je ostao prvi izbor izbornika. Očekivano, zapravo! Nek se ponovi Kanada, idemo Hrvatska!

Zagrijava se atmosfera u Katru, ali i u hrvatskih gradovima u kojima će se utakmice pratiti i na otvorenom, ali i s okupljanjima u kafićima gdje je ipak toplije. Svi se nadaju da će oko 18 sati doći slavlje.

“Bit će to, nadam se, sjajna utakmica s naše strane. Moramo ponoviti agresiju, čvrstinu i borbenost kakvu smo imali protiv Kanade. Bit će teže jer igramo protiv jače reprezentacije, ali znamo naš cilj, prolazak dalje, a imamo kvalitetu i ambiciju da možemo više”, rekao je Dalić u programu HRT-a, pred kamerama HTV-a, najavljujući izazov protiv Belgije.

“Veseli nas dobra utakmica koja je bila, dobar pristup koji je bio, to se mora ponoviti”, dodao je hrvatski izbornik, priželjkujući nastup kakav su Vatreni imali protiv Kanade.

Dalić nije mijenjao u odnosu na prvih 11 u drugom kolu, što je i naznačio na konferenciji za novinare dan uoči utakmice protiv Belgije. Izbornikove riječi tada su bile da nema razloga previše dirati početnih 11, a kako se pokazalo, početni sastav nije dirao uopće u usporedbi sa startnim sastavom protiv Kanađana.

Na drugoj strani, Roberto Martinez priredio je iznenađenja. Nema Edena Hazarda, dugogodišnjeg vođe belgijske reprezentacije. Hazard počinje na klupi, a u prvih 11 nema niti igrača koji je figurirao za vrh napada.









Očekivalo se da bi se mogao vratiti oporavljenik Romelu Lukaku, a ako toga ne bude, predviđanje je bilo da će u prvih 11 biti Michy Batshuayi. Ipak, u startnom sastavu nema ni jednog ni drugog, a Belgija počinje bez klasične, robusne ‘špice’, s predviđenom napadačkom trojkom u kojoj bi prijetili Trossard, Mertens i Carrasco.

Velika prijetnja je i za leđima, u građenju igre i u završnici u kojoj Belgijci očekuju puno od Kevina de Bruynea, glavne zvijezde svoje momčadi uz golmana Thibauta Courtouisa, jakog aduta na vratima.

Nešto drugačije u momčadi koju vodi Roberto Martinez bilo je očekivano s obzirom na dosadašnje nastupe na SP-u. Podsjetimo, Belgija nije bila dobra u prvom kolu protiv Kanade, unatoč pobjedi s 1:0 u toj utakmici, a potom je stiglo razočaravajući nastup u porazu s 2:0 u korist Maroka u drugom kolu. Ipak, da će Martinez promijeniti baš ovoliko u svojih prvih 11 – to dolazi kao iznenađenje uzimajući u obzir da nema Hazarda, Lukakua i Batshuayija.









Danas na Ahmad bin Ali Stadionu s početkom od 16 sati igra se još jedna odlučujuća, zar nisu sve takve, utakmica za Hrvatsku u kojoj će se direktno sučeliti s Belgijom, drugom reprezentacijom svijeta, za prolaz u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Vatreni su u odličnom položaju, ovise samo o njihovoj izvedbi protiv Belgije, no u istom su košu i naši suparnici, koji moraju igrati na pobjedu, jer nitko ne želi ovisiti o rezultatima drugih reprezentacija.

Ozračje u svlačionicama je dijametralno suprotno, Hrvatska je na valu pozitive nakon visoke pobjede protiv Kanade, dok Belgijci od početka SP-a nimalo ne naliče na broj dva na FIFA-inoj ljestvici, a svlačionicu im prožimaju razni skandali.

Hrvati napadaju

No sve to treba ostaviti iza sebe, koncentracija Vatrenih će biti samo na tome kako zabiti gol do dva više od suparnika, a o tome je govorio i izbornik Dalić.

“Gospodin Martinez je s Belgijom došao do 1. mjesta na FIFA ljestvici. To može napraviti samo sjajan stručnjak i čovjek. Ne smijemo se opustiti. Igramo protiv sjajne reprezentacije, oni će se znati postaviti protiv nas. Imamo svoju kvalitetu i vjeru i ne smijemo od toga odustati. Tu su De Bruyne, Lukaku i Hazard, bit će to teška borba. Neće nas zavarati pila naopako. Čekamo najbolju Belgiju, i naši su igrači spremni, idemo spremni u taj rat”, izjavio je Zlatko na konferenciji za novinare.