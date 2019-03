UŽIVO: UTAKMICA GODINE NA DNEVNOM! Donosimo tekstualni prijenos lisabonskog okršaja, idemo s Dinamom prema četvrtfinalu!

Poštovani čitatelji Dnevnog, dobro došli na tekstualni prijenos uzvratne utakmice osmine finala Europske lige. U njoj će momčad Dinama večeras od 21 sat protiv Benfice pokušati obraniti prednost od 1:0 iz prve utakmice otprije tjedan dana na Maksimiru. Budite uz nas, donosimo pregled svih događanja uoči, za vrijeme i nakon novog povijesnog dvoboja za hrvatski nogomet!

17:20 Iz Dinama su njihovim navijačima u Lisabonu odaslali vrlo važnu poruku. Možete je pročitati OVDJE.

17:15 Nastavak izjave predsjednika Benfice, Luisa Vieire za HINA-u bio je vezan za imenovanje Luke Modrića za najboljeg svjetskog nogometaša. Veli Vieira da ne može shvatiti kako je Modrić dobio Zlatnu loptu ispred “portugalskog kralja” Cristiana Ronalda. Čak ide toliko daleko pa kaže: “Ako CR7 osvoji Ligu prvaka i s Juventusom, stavit ćemo njegov spomenik u centar Lisabona!”

17:10 Zanimljivo je danas bilo pratiti stranice Benfice na društvenim mrežama. Osim “cover” slike koja govori da će večeras biti utakmica te jedne šture objave oko podneva, niti jedna interakcija fanova i kluba nije išla u pravcu susreta s Dinamom. Očito je da su portugalski novinari u pravu kada kažu da večerašnja utakmica malo koga zanima. S društvenih mreža Benfice prate utakmicu juniora, čestitaju rođendan njihovu dizaču utega…

Já tens presente para o #DiaDoPai? Até 19 de março, tens até 33% desconto em produtos adidas assinalados. 🛒 Exclusivo online: https://t.co/VgZDI33YEx — SL Benfica (@SLBenfica) March 14, 2019

17:05 Lisabonsku, a paralelno s njome i portugalsku javnost, ne zanima previše ova utakmica. Benficu više brine to kako će osvojiti portugalsko prvenstvo, što je u razgovoru za HINA-u priznao i predsjednik kluba, Luis Vieira. On je naveo da ga više zabrinjava to što u domačoj ligi nemaju kontinuitet rezultata, ali i poručuje da nema šanse da Dinamo izdrži večerašnji pritisak njegovog kluba.

17:00 Ovo su sastavi koje će vrlo vjerojatno na teren danas poslati treneri Nenad Bjelica i Bruno Lage. Podsjetit ćemo, za Dinamo večeras zbog ozljeda neće moći igrati Izet Hajrović te Arijan Ademi, dok zbog suspenzija na terenu neće biti Marina Leovca i Ivana Šunjića. Ademijevo, odnosno Šunjićevo mjesto u sredini terena zauzet će Nikola Moro, dok će na poziciju lijevog beka “upasti” Amir Rrahmani. Kao i u Maksimiru, poljski ofanzivac Kadzior zamijenit će Hajrovića.

Nogometaši Dinama stigli su u Lisabon još u srijedu iza podneva. Trener Nenad Bjelica i njegovi igrači odlično su raspoloženi, a svi do jednoga vjeruju kako će uspjeti izbjeći poraz i plasirati se u četvrtfinale Europske lige, što bi zaista bio fenomenalan doseg. Trener je na jučerašnjoj konferenciji za novinstvo rekao da se Dinamo ne boji vjerojatnog furioznog početka njegovih protivnika.

“Gledali smo ih, osobno sam bio u Lisabonu na njihove zadnje dvije domaće utakmice, one s Chavesom odnosno Belenensesom. Znamo sve o njima, dobro smo se pripremili i svijesni smo svega što se danas može dogoditi. Neće nas pokolebati niti to ako primimo rani pogodak, znat ćemo odgovoriti na svaku vrstu njihovog pritiska”, rekao je među ostalim Bjelica.

Istog je razmišljanja pred novinarima bio i Nikola Moro, igrač koji će danas zamijeniti ozlijeđenog kapetana Arijana Ademija, odnosno suspendiranog Ivana Šunjića.

“Ne bojimo ih se. Dobra su momčad, ali ako mi budemo pravi, mi ćemo dati odgovor na pitanje tko će proći dalje. Nismo se došli braniti već igrati ozbiljno i pokušati zabiti pogodak. Uvjereni smo da to možemo učiniti” kazao je Moro.

Utakmica počinje od 21 sat na lisabonskom stadionu Luz, a sudit će je njemački sudac Deniz Aytekin. Pratite je u izravnom tekstualnom prijenosu na Dnevnom.