(UŽIVO) SADA SMO SIGURNI DA IDEMO NA BRAZIL: Južna Koreja uništena u prvom poluvremenu

Brazil: Alisom – Marqinos, Silva, Militao – Paqueta, Casemiro, Danilo – Raphina, Neimar, Vinicius – Richarlison

Južna Koreja: Kim Seung-gyu – Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su – Hwang In-Beom, Jung, Hwang Hee-Chan, Lee Jae-Sung, Son – Cho

46′ Počelo je drugo poluvrijeme

45′ + 5 Kraj prvog poluvremena u kojem je postojala zapravo samo jedna reprezentacija Brazil, a više od riječi govori rezultat

48′ Richarlison se probio desnom stranom ispred Kima, koji jedva brani nogom prizemni udarac

46′ Opet Brazil, no centaršut je malo previsok za napadače Carioca

45′ Opet kombinacija Brazila kojom je Paqueta izbio sam pred golmana, koji ovaj put ipak brani udarac

36′ Gooooollllll Brazillll!!! Vinicius dodaje Paqueti koji plasira s 10 metara za 4:0

34′ Brazil ponovno u napadu, puca Casemiro, ali pored gola

32′ Evo ponovno malo Koreanaca, Hwang se probio do Alisona, ali ga nije uspio savladati

29′ Gooooolllll Brazilll!! Bila je to brazilska poezija, Richarlison je primirio jednu loptu tehniciranjem na glavi, odigrao dupli pas s Casemirom i lagano zabio za 3:0

25′ Korner za Južnu Koreju, nakon kojeg lopta dolazi na udarac Hee-Chanu, ali bilo je to jako optimistično s 30-ak metara zabiti Alisonu

21′ Utakmica se malo smirila nakon brzog vodstva Brazila

17′ Prijeti sada i Južna Koreja, ali odlično brani Alison, korner za Koreance koji je izveden bez učinka

13′ Goooollll Neymar! 2:0 Brazil. Neymar je lagano krenuo izvesti penal, napravio par koraka odvagnuo Kima na golu i plasirao u desni kut.

11′ Penal za Brazil

6′ Gooooollll Brazil Vinicius. Raphina se probio lijevom stranom i poslao nisku loptu koja je nakon promašaja Neymara završila kod Vinciusa koji zabija za 1:0 Brazila

5′ Utakmica u prvih pet minuta bez nekih bitnih događanja, ali stadion je kao da se igra u Brazilu

1′ Počela je utakmica

Utakmica Brazila i Južne Koreje koja se igra od 20 sati dat će nam odgovor tko će biti protivnik hrvatskoj u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Katru.

Brazil je bio dominantan u skupini s dvije pobjede, a zadnju utakmicu protiv Kameruna je odigrao s rezervnom postavom i izgubio. Ipak to nije bio poraz od nikakve važnosti pošto su prolaz osigurali u prva dva nastupa. Imali su Brazilci probleme s Neymarom, a napadač Arsenala Jesus je morao kući zbog ozljede.

S druge strane Južna Koreja je mislila da je ispala s SP-a, ali na kraju su se u čudesnom završetku njihove skupine plasirali u osminu finala i došli na megdan Brazilu.

