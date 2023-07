Puni Poljud dočekao Rijeku: Leko ubacio iskusnog igrača, počeo spektakl

Autor: Ivor Krapac

Hajduk – Rijeka 0:0

1′ – Počela je utakmica u Splitu!

Izašli su sastavi za utakmicu, a među igračima koje su odabrali treneri, Ivan Leko je u svojih prvih 11 stavio i 34-godišnjeg Vadisa Odjidja-Ofoea, iskusnog belgijskog veznjaka koji je u Hajduk nedavno došao iz Genta.

Prvih 11 Hajduka:

Lučić, Moufi, Šarlija, Ferro, Melnjak, Krovinović, Pukštas, Odjidja-Ofoe, Sahiti, Mlakar, Livaja





Prvih 11 Rijeke:

Labrović, Veiga, Radeljić, Dilaver, Goda, Hodža, Banda, Grgić, Janković, Fruk, Obregon

Pune tribine Poljuda u prvoj službenoj utakmici Hajduka na domaćem terenu u novoj sezoni pratit će derbi u kojem splitski Bijeli dočekuju Rijeku, željni nove pobjede nakon što su u prvom kolu SuperSport HNL-a u Maksimiru slavili protiv Dinama.

Za Hajduk će to biti novi izazov u potrazi za tri boda, a veliki je izazov i za gostujuću Rijeku koja je u četvrtak bila u akciji protiv kosovskog Dukagjinija u Prištini, u pobjedi s 1:0 u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige.

Leko oduševljen interesom

Najavljujući utakmicu, Leko je istaknuo veliko veselje zbog domaće utakmice za koju je vladao veliki interes za ulaznice.

“To je fenomen, to je nemoguća priča, ovako mali grad, a da pet dana prije ne možeš doći do karte. To je priča svih priča, mi koji smo u klubu i navijači i svi ljudi moramo biti ponosni da ljudi dolaze gledati utakmice. To nam je ponos, ali i odgovornost, da reagiramo na pravi način. To je priča cijelog tjedna da nema karata pet dana prije”, rekao je trener Hajduka.

Na drugoj strani, veselje zbog velikog zanimanja za utakmicu istaknuo je i Sergej Jakirović, trener Rijeke.









“Očekujem čvrstu, agresivnu utakmicu, zahtjevnu naravno. Rasprodan je stadion, mislim da je privilegija igrati pred punim tribinama, zato se nogomet igra”, rekao je Jakirović u svojoj najavi.

“Fokus nam je Europa, ali nam je fokus i svaka sljedeća utakmica. Jadranski je derbi. Probat ćemo se što bolje prezentirati i da što više otežamo Hajduka. Igraju na svom stadionu, ljudi su favoriti, ali mi ćemo napraviti sve da im poremetimo planove”, dodao je trener Riječana.