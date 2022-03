UŽIVO: PORTUGAL U UGODNOM POLOŽAJU: Sjeverna Makedonija pliva u obrani

Večeras se od 20 sati i 45 minuta sastaju Portugal i Sjeverna Makedonija u Portu, u izlučnom susretu za plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru, koje se igra pred kraj ove godine.

Iako su na mjestu S. Makedonije svi očekivali Italiju, igrači izbornika Blagoja Milevskog iznenadili su svijet i izbacili Europske prvake iz utrke za plasman na SP.

Ova utakmica za Sjevernu Makedoniju je možda i najlakša i najteža u isto vrijeme, nitko od njih nije očekivao da će pobijediti Italiju, ali sada kada su tu nema razloga zašto i Portugal ne bi mogao pasti, a igračima je i obećana pozamašna nagrada za plasman na SP.

S druge strane Ronaldu je ovo vjerojatno zadnje Svjetsko prvenstvo i sigurno je kako ne želi ostati bez te smotre te će sigurno, kao i u najavama dati sve od sebe za plasman njegove reprezentacije u Katar.

Bruno Fernandes and Cristiano Ronaldo start for Portugal against North Macedonia 🇵🇹 https://t.co/2iACCyyTrW

— utdreport (@utdreport) March 29, 2022