(UŽIVO) POLJUD SE ZAŽELIO HAJDUKA: Pogledajte taj sastav, Portugalcima poslali jaku poruku

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatski klupski nogometni tjedan u Europi donosi nastupe Dinama i Hajduka, a nakon zagrebačkih Plavih, na redu su splitski Bijeli, koje čeka prva službena ovosezonska utakmica na Poljudu. U atmosferi koja će gurati prema pobjedi, momčad Valdasa Dambrauskasa u prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu igra protiv Vitorije Guimaraes, s testom koji će dati novi odgovor koliko može ovosezonski Hajduk.

S obzirom na to da su splitski Bijeli već imali jednu odgođenu utakmicu u prvenstvu, s neodigranim ogledom s Rijekom na inicijativu protivnika zbog europskog nastupa Riječana, odgovor na pitanje o Hajduku u ranoj fazi sezone se još uvijek traži. Vitoria će biti ozbiljni test koji pruža dio rješenja na ovu nepoznanicu.

Čekajući Portugalce, Dambrauskas i njegova momčad nisu sasvim spokojni, između ostalog, i zbog izostanka Nikole Kalinića koji je i dalje ozlijeđen te ‘minusa’ u obrani u kojoj na Poljudu nema Tonija Borevkovića, zbog suspenzije u Europi zarađene dok je igrao za portugalski Rio Ave. Dambrauskasu zbog toga nije lako, a u svojem odabiru, odlučio se za prvih 11 koji pokazuju Hajdukove napadačke ambicije. Marko Livaja trebao bi biti glavna prijetnja za Portugalce, dok su tu i Stipe Biuk i Emir Sahiti, za ‘ubode’ na krilima.





Hajduk – Vitoria Guimaraes (21 sat)

Prvih 11 Hajduka:

Kalinić – Melnjak, Elez, Simič, Mikanović – Krovinović, Grgić, Vuković – Biuk, Livaja, Sahiti.

Prvih 11 Vitorije:

Bruno Varela – Ogawa, Villanueva, Mumin, Miguel – Tiago Silva, Alfa Semedo, Andre Almeida – Da Luz, Andre Silva, Lameiras.

Ambiciozna najava

Čekajući prvu ovosezonsku europsku utakmicu, Hajdukov trener opisao je kakav će pristup imati njegova momčad. ‘Voljeli bismo s vodstvom otići u Portugal, ali svjesni smo da igramo protiv kvalitetne momčadi koja je dobra u posjedu lopte. Znamo da neće biti lako, ali mi želimo biti glavni na terenu’, rekao je Dambrauskas u susretu s novinarima.

Trener splitskih Bijelih približio je i probleme, s izostancima suspendiranog Borevkovića i ozlijeđenog Nikole Kalinića, a tu je i ozljeda koja prati talijanskog veznjaka Marca Fosattija. Nije lako, ali dobro se zna što se traži na ispunjenom Poljudu – cilj je pobjeda za što lakši uzvrat.

‘Hrabro, agresivno i napadački’

Ambicije s kojima Hajduk ulazi u ovu utakmicu je pred novinarima opisao i Filip Krovinović, jedan od najjačih aduta Dambrauskasove momčadi. ‘Moramo igrati hrabro, agresivno, napasti ih od prve minute uz pun stadion’, rekao je Krovinović, spominjući i da se prema protivničkoj momčadi gleda s puno poštovanja.

Bude li uspjeha na Poljudu, to bi donijelo dodatno samopouzdanje uoči uzvrata u Portugalu, na terenu na koji je Krovinović već naviknut s obzirom na to da je u toj zemlji igrao za Rio Ave i veliku Benficu. No, za razmišljanje i priču o drugoj utakmici će još biti vremena. Za početak, Hajduk treba obaviti posao pred svojim navijačima.