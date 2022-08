UŽIVO:LIVAJA ZABIO OSIJEKU: Panenka iz penala

Osijek – Hajduk 2:0

Osijek: Ivušić – Bartolec, Škorić, Lončar, Leovac – Kleinheisler, Nejašmić – Jugović, Caktaš, Fiolić – Beljo

Hajduk: Sentić – Lovrencsics, Elez, Awaziem, Melnjak – Grgić, Kalik, Krovinović – Livaja, Kalinić, Biuk

72 Gool livaja Panenkom

65′ Hajduk stišće želi gol

60′ Otvoreno se igra na Gradskom vrtu gledatelji mogu uživati

56′ Poništen gol Hajduka zbog zaleđa

53′ Šansa za Hajduk, Melnjak i Ivušić su išli na mrtvu loptu, golman Osijeka je dobio u prsa ali je dobro

50′ Žuti za strijelca prvog pogotka Leovca

48′ Opet sjajni Kleinheisler, Sentić brani

46′ Počelo je drugo poluvrijeme

45′ + 1 Poluvrijeme u Osijeku

41‘ Gool! Zabio je Beljo za 2:0 domaćih

39‘ Penal za Osijek! Grgić ruši Kleinheislera u šesnaestercu Hajduka i sudac Ante Čulina dosuđuje penal uz VAR provjere

38‘ Awaziem je usred gužve pao u šesnaestercu u duelu s Beljom Nigerijac traži prekršaj za 11 metara, sudac Čulina odmahuje .

32′ Biuk pao u okršaju sa Fiolićem, glavni sudac Čulina nije se oglasio

30′ Hajduk pokušava iz kornera, ali ništa

23′ Gooolll, Osijek zabio je Leovac na dodavanje Kleinheislera

17′ Ivušić fantastično brani udarac Biuka

11′ Kleinheisler puca Sentić brani

7′ Odlična Awaziemova lopta došla je do Kalinića koju ju je lošije prihvatio i omogućio Lončaru da ga osujeti

5′ Kalik je imao prvu prigodu na utakmici, ali je lopta kojom ga je pogodio Lončar otišla pored vratnice

1′ Počeo je susret na Gradskom vrtu

Današnji ogled Osijeka i Hajduka od 21 sat i pet minuta na Gradskom vrtu zasjenila je tragedija Marka Livaje, kojem je sinoć poginuo otac u nesreći na motoru te se nije znalo hoće li Livaja večeras istrčati na Gradskom vrtu.

Ipak na kraju Livaja će istrčati i predvoditi Hjaduk nakon ispadanja iz Europe od Villarreala, a Valdas Dambrauskas je na gol stavio Sentić umjesto Kalinića, netom pridošli Kalik igra od prve minute, a u prvih 11 našao se i Nikola Kalinić.

“Moramo biti spremni. Ovo je za nas veliki ali profesionalci smo i moramo sada prebaciti fokus s Villarreala na Osijek” rekao je Dambrauskas i dodao:

“Bila je vrlo emotivna i teška utakmica, a znamo i što nas čeka u Osijeku i moramo pokazati svoje najbolje lice u Gradskom vrtu. Rekao sam i nakon utakmice da nas podrška navijača mora gurati naprijed. Imamo obavezu prema njima, moramo opravdati njihovu podršku, moramo biti na razini podrške koju osjećamo od naših navijača i pokazati da smo vrijedni dresa koji nosimo”.

Osijek s druge strane je pritisnut svojim problemima, momčad Nenada Bjelice je već dulje vremena u crnoj rupi, a kud bolje doći do oporavka od pobjede u derbiju protiv Hajduka.

