(UŽIVO) Otvorena borba na Allianz Areni, United blizu pogotka

Bayern: Ulreich – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Goretzka, Kimmich – Sané, Musiala, Gnabry – Kane

Manchester United: Onana – Dalot, Lindelöf, Martinez, Reguilon – Casemiro, Eriksen – Pellistri, Bruno, Rashford – Hojlund

18′ Za sada je najaktivninji Rashforf, koji je pucao ravno u Ulreicha iz izgledne situacije

15′ Otvorena utakmica u Minhenu, a ManU je pokazao više na početku susreta

9′ Novi korner za Manchester United, već treći, ali nema promjene rezultata

4′ Manchester United iznenada se našao u prilici, Davis je spasio ispred Ulreicha, da bi golman Bayerna obranio pokušaj Rashforda

3′ Korner za Bayern, samo gol aut

1′ Počela je utakmica na Allianz Areni, nakon minute šutnje za žrtve potresa u Maroku i poplave u Libiji

Ne postoji veći klasik u europskom nogometu, a naročito onaj koji uključuje momčadi iz Njemačke i Engleske, kao onaj između Bayerna i Manchester Uniteda.

U srijedu od 21 sat na Allianz Areni susrest će se dva nogometna diva, no mora se napomenuti kako ManU nije niti slika onog kluba od prije petnaestak godina, dok je Bayern konstantno u vrhu Lige prvaka.

Sigurno će biti zanimljivo biti vidjeti Kanea protiv kluba koji ga je žarko želio vidjeti u svojim redovima ove sezone, no Kane je odlučio otok zamijeniti kontinentom i prešao je u Bayern.

