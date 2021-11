UŽIVO: ŠPANJOLCI NA KOLJENIMA, LIVERPOOL NIŽE PRILIKE! Sreća i Oblak spašavaju Ateltico od potpune blamaže

Večeras od 21 sat na kultnom Anfieldu očekuje nas fantastična utakmica između domaćina Liverpoola i Atletico Madrida. Borba za prvo mjesto večeras bi mogla biti riješena.

Momčad Jurgena Kloppa dočekuje Diega Simeonea i njegove igrače dočekuju u sjajnoj formi, a Španjolci žele isprati gorak okus poraza prije dva tjedna na domaćem terenu. Upravo ta utakmica predznak je da ćemo večeras svjedočiti sjajnoj utakmici. Na Anfield se vraća i Luis Suarez koji je niz godina parao mreže u dresu Liverpoola.

Liverpool je tamo slavio 3:2, nakon što je crveni karton zaradio Antoine Griezmann, na kojeg Simeone večeras neće moći računati. Glavni sudac utakmice bit će Danny Desmond Makkelie.

60′ – Mijenja i Klopp, izašao je Fabinho, a u igru je ušao Thiago Alcantara

59′ – Mijenja Simeone, izašli su Suarez i Felix, a ušli Lodi i Herrera

57′ – Suarez je postigao pogodak nakon što se lopta odbila od Matipa, ali sudac je poništio pogodak gostiju zbog zaleđa Gimeneza koji je dodao loptu Suarezu

54′ – Jota je se sada našao u velikoj šansi, ali nije dobro zahvatio loptu glavom! Atletico je u jako teškoj situaciji

53′ – Ponovno prijete Englezi! Nakon kornera je lopta došla do Matipa koji je s nekih sedam-osam metara jako pucao, ali pokraj vrata!

52′ – Salah se sjurio prema vratima Atletica, ali Oblak brani, nižu se prilike Liverpoola

48′ – Matip je lijepo iznio loptu i sjajnim dodavanjem uposlio Dioga Jotu koji zabija, ali se našao u minimalnom zaleđu, ostaje 2:0

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme, Klopp je odmah mijenjao – ušao je Firmino, a igru je napustio Mane

Kraj prvo dijela! Sadržajno poluvrijeme iz kojeg će se Atletico teško izvući. U 13. minuti je Jota doveo Engleze u vodstvo, a osam minuta kasnije na 2:0 povisio je Mane. U 37. minuti je izravni crveni karton dobio Felipe te će Španjolci do kraja susreta igrati s igrače manje.

46′ – Igrat će se još dvije minute

42′ – Velika šansa za Liverpool! Prekrasno je ubacio Tsimikas, pucao je Jota, a ponovno sjajno brani Oblak!

41′ – Prijetio je Salah iz daljine, ali Oblak brani!

39′ – Kaos je zavladao susretom, Mane je napravio prekršaj i igrači Atletica su se odmah požalili, požutio je kapetan Koke zbog toga!

37′ – Crveni karton za Atletico! Felipe je srušio Manea i spriječio kontru, a sudac je bez dvojbe izvadio crveni karton! Možda i preoštra odluka!

34′ – Prošlo je više od pola sata igre, Atletico još nije uputio udarac u okvir gola Alissona

27′ – Atletico se malo probudio i nekoliko minuta je trajao njihov pritisak

23′ – Zaprijetio je sada Oxlade-Chamberlain, ali je lopta prohujala pokraj Oblakova gola

21′ – GOOOL! Mane je pokrenuo cijelu akciju lijepim driblingom, lopta je došla do Alexandra-Arnolda koji je čini se pucao prema golu, a sjajno se snašao Mane koji gura loptu kraj Oblaka i to je 2:0!

20′ – Liverpool ima loptu u nogama dok Atletico pokušava iznenaditi iz kontre

15′ -Prvi žuti karton kod Liverpoola, požutio je Mane

13′ – GOOOOL! Prekrasna asistencija Alexandra-Arnolda, a Jota se sjajno snalazi! Bio je jedini igrač Liverpoola u šesnaestercu i sjajno se snašao, domaćin vodi 1:0!

12′ – Lijepa akcija Atletica nakon kornera, ali je Correa ipak prejako ubacio i lopta odlazi daleko od svih

8′ – Evo i prvog žutog kartona, Hermoso je srušio Salaha i zaradio opomenu glavnog suca

4′ – Prva dobra akcija Atletica, lopta je došla do Carrasca koji je pokušao pronaći Felixa, ali loptu hvata Alisson

1′ – Počela je utakmica na Anfieldu!

