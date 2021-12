UŽIVO: GOOOOL! BARCELONA NA RUBU KATASTROFE! Topovski udarac za 2:0, Barca na koljenima!

Od 21 sat na Allianz Areni sastat će se domaći Bayern i Barcelona u posljednjem kolu skupine E u Ligi prvaka. Bavarci su osigurali nastavak u Ligi prvaka i to kao prvi u skupini, dok se Barcelona nalazi u teškoj situaciji.

Trenutno su drugi u skupini sa sedam bodova, dok je treća Benfica s pet bodova. Portugalci će ugostiti Dinamo Kijev te bi pobjedom preskočili Barcelonu i prošli skupinu Lige prvaka. Naravno, ako Barcelona ne uspije slaviti u Munchenu. Bayern je siguran s 15 bodova na vrhu skupine.

Dakle, pred Barcelonom je težak zadatak, slaviti na Allianz Areni. Klupu je preuzeo Xavi, stvari izgledaju nešto bolje, ali je katalonski velikan uzdrman i to je svima jasno. Španjolci ne mogu računati na Pedrija, Fatija, Roberta, Braithwaitea i Aguera, dok za Bayern neće nastupiti Kimmich, Sabitzer, kao ni naš Stanišić. Situacija za Barcelonu neće biti nimalo laka, pogotovo kada uzmemo u obzir da će Bavarci večeras istrčati u najjačem mogućem sastavu.

Glavni sudac susreta bit će Ovidiu Hategan.

