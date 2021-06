UŽIVO: IMAMO SASTAV! DALIĆ OPET IZNENADIO, ALI U SREDINI! Nikad manje hrvatskih navijača, a utakmica ključna!

Autor: G.I.Š.

Danas se od 18 sati na legendarnom Hampden Parku u Glasgowu u drugoj utakmici grupe D sastaju Hrvatska i Češka, a ovaj dvoboj vjerojatno će odlučiti o aspiracijama naše reprezentacije na ovogodišnjem Euru.

Česi u dvoboj ulaze kao prvi u našoj grupi s tri boda iz sraza protiv našeg sljedećeg suparnika Škotske, dok je Hrvatska bez bodova nakon minimalnog poraza od Engleske.

Dobre vijesti za našu reprezentaciju su povratak Dejana Lovrena, ali izostanak Borne Barišića naveo je Dalića na neke rošade u postavi, za još jednu od “sudbonosnih” utakmica ove generacije.

Broz na klupu, Brekalo u vatru

Dalić se već danima žali na samo jednu stvar, a to je igra prema naprijed:

“Falila nam je, i to stalno govorimo, igra prema naprijed koja je bila preslaba. Nadam se da ćemo sutra to popraviti, to je recept. Ako to ne uspijemo, nećemo dobro proći, stoga ćemo pokušati staviti ofenzivniju ekipu, probati više dubinskih lopti, utrčavanja u prazan prostor, preko bokova igrati jedan na jedan, tog je bilo malo i to treba promijeniti”, sada već danima poput papige ponavlja Dalić , a mi se nadamo kako je uspio reprezentativcima usaditi to u glavu.

U svakom slučaju izbornik je pripremio trkačku i ofenzivno orijentiranu postavu koja jednostavno mora ići danas na pobjedu, ako želimo ostati u igri za plasman u daljnju fazu natjecanja.

HRVATSKA – ČEŠKA (UŽIVO OD 18)









HRVATSKA: Livaković – Vrsaljko, Vida, Lovren, Gvardiol – Modrić, Kovačić – Brekalo, Kramarić, Perišić – Rebić

ČEŠKA: Vaclik, Čelustka, Coufal, Kalas, Darida, Holeš, Schick, Masopust, Jankto, Souček, Boril

16:35 – Imamo sastav! Gvardiol će tako ostati na lijevom beku, dok će u obrani od prve minute krenuti Dejan Lovren. Kada je vezni red u pitanju izbornik je ovog puta na klupi odlučio ostaviti Marcela Brozovića umjesto kojeg je u vatru ušao Brekalo. Sve ostalo je isto kao i za Englesku, dakle Vlašić i Petković su opet na klupi…

16:20 – Navijači već počinju pristizati na stadion u Glasgowu…









16:10 – Nešto manje od dva sata dijeli nas početka utakmice na Hampden Parku u Glagowu, čekamo postave Hrvatske i Češke…

15:40 – Prema izvještajima iz Škotske, čini se da neće previše Hrvata biti na tribinama. Na ulicama tek ponešto prepoznatljivih kockastih dresova…