(UŽIVO) Ukrajina vodi protiv Hrvatske: Mladi vatreni potpuno izgubljeni na otvaranju turnira

Autor: Ivan Lukač

Ukrajina: Hrvatska 1:0

Ukrajina: Trubin – Sič, Batahov, Talovjerov, Vivčarenko – Bondarenko, Bražko – Kaščuk, Kriskiv, Braharu – Sikan

Hrvatska: Kotarski – Sigur, Franjić, Perković, Čolina – Bulat, Pršir, Kačavenda – Baturina – Beljo, Frigan





27- Digla se Hrvatska nakon primljenog gola. Konačno postojimo na terenu

22- Bulat je sada opasno pucao iz slobodnjaka. Rukom je Sič igrao prilikom tog udaraca, ali sudac je pokazao na korner.

19- GOOOLLL! Vodi Ukrajina golom Alekseja Kašćuka koji je slalom kroz našu obranu zabio svoj prvi gol na ovom turniru.

15- I dalje čekamo buđenje Hrvatske. Malo je smirena navala Ukrajine, ali i dalje nije počela naša.

10- Znatno bolja igra Ukrajine. Naša reprezentacija za sada bez pravog odgovora.

4- Opasana je Ukrajina sada bila, ali na našu sreću pored gola odlazi njihov šut iz kontre.









1- Počela je utakmica.

Izbornik hrvatske U-21 reprezentacije Dragan Skočić dao je izjavu uoči putovanja u Rumunjsku, gdje će njegova momčad igrati na Europskom prvenstvu u skupini B s Rumunjskom, Španjolskom i Ukrajinom.









“Teško je doći blizu pokala i na kraju ga ne osvojiti, ali takve su utakmice, nijanse dijele ekipe od pobjede i poraza. Nekad dobiješ na penale, nekad se izgubi, takav je nogomet. Vatreni imaju pobjednički mentalitet koji pokazuju kroz velike rezultate, a nadam se da i naši mladi mogu biti slični A reprezentaciji i da i oni imaju takav mentalitet”, rekao je Skočić nakon posljednjeg treninga uoči polijetanja za Bukurešt.

“Nedostajalo nam je puno igrača, imali smo problema u obrani, ali dosta se radilo, probali smo alternative i nadam se da su igrači prihvatili ovo što smo napravili”, nastavio je Skočić. “Bilo je problema u obrani pa smo imali neke utakmice U-20 da vidimo njihovo stanje.

Reprezentativac Jurica Pršir također misli da su se on i suigrači dobro spremili za Europsko prvenstvo. “Prošlo je 13 dana, ali mislim da smo se dobro spremili. To nam je bilo dovoljno da upoznamo izbornika i on upozna nas. Mislim da smo spremni. Relativno kratko je trajala naša adaptacija na trenera, vidimo da se radi o kvalitetnom izborniku”, izjavio je Pršir.

“Cilj nam je proći skupinu, tu su tri kvalitetna protivnika, ali idemo korak po korak. Za tri dana igramo s Ukrajinom”, dodao je. “Svima bi nam bilo drago ostvariti plasman na Olimpijske igre, ali idemo korak po korak, prvo skupina pa ćemo vidjeti dalje”, rekao je na kraju Pršir.