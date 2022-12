(UŽIVO) MAROKO PROTIV FRANCUSKE ŽELI NASTAVITI SAN: Hrvatska čeka protivnika, Tricolori po novo finale nakon Rusije

Prvih 11 Francuske:

Lloris – Kounde, Varane, Konate, T. Hernandez – Griezmann, Tchouameni, Fofana – Dembele, Giroud, Mbappe

Prvih 11 Maroka:

Bounou – Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss, Mazraoui – Ounahi, Amrabat, – Ziyech, En Nesyri, Boufal

Večeras se od 20 sati u drugom polufinalu Svjetskog prvenstva u Katru na Al Bayt stadionu u Al Khoru sastaju Francuska i Maroko, a nakon te utakmice saznat ćemo suparnike Vatrenih u utakmici za treće mjesto i Argentine u borbi za naslov svjetskih prvaka.

Maroko je pravo veliko iznenađenje ovog prvenstva, postali su prva afrička nacija u povijesti koja se plasirala u ovaj stadij natjecanja, a plasmanom u finale njihova priča bila bi baš filmska.

Podsjetimo, Maroko je bio u istoj grupi kao i Hrvatska te su pobjedama protiv Belgije i Kanade i neriješenim protiv Vatrenih osvojili grupu, što im je u osmini finala donijelo Španjolsku.

Maroko je apsolvirao Furiju na penale, a u četvrtfinalu nadvisili su Portugal i eto ih na trećoj prepreci do finala, Francuskoj.

Uz odličnu igru u obrani Maroko krasi velika borbenost, ali sjenu na velike pobjede bacaju njihovi navijači po Europi, koji od svakog slavlja naprave rušilački pohod,naročito u Bruxellesu.

Young Moroccan fans attacking riot police tonight on Champs Élysées, the main street of Paris.

Riots also broke out in Lille and Avignon after Morocco defeated Portugal 1-0 at the World Cup tonight.pic.twitter.com/RTyzAqlvFt









— Visegrád 24 (@visegrad24) December 10, 2022