UŽIVO IZ MAKSIMIRA: Protiv jedne od najboljih svjetskih momčadi Dinamo započeo lov na pobjedu

3′ Manchester City je krenuo s visokim napadom, stoperi su na samom entru igrališta

1′ Počela je utakmica uz grmljavinu s tribina

Neposredno prije utakmice cijeli stadion kliče: “Hoćemo pobjedu”!

Stadion je skoro pa ispunjen, čini se da i hladnoća jača. Sa sjevera se već ori navijanje. Igrači obje momčadi su na zagrijavanju…

Gužva su na ulazima u stadion, navijači vrijeme krate pjesmom i navijanjem. Očekuje se posve ispunjen stadion, nekih 30 tisuća gledatelja. Raspooloženje je odlično.

Stigli su sastavi



DINAMO (4-1-4-1): Livaković – Stojanović, Dilaver, Ademi, Moubandje – Moro – Kadzior, Gojak, Olmo, Oršić – Petković.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo – Cancelo, Otamendi, Garcia, Mendy – Foden, Rodri, Gündogan – Mahrez, Jesus, B. Silva

Dinamo igra još jednu svoju veliku utakmicu. Istovremeno u drugoj utakmici u Harkovu igraju Šahtar i Atalanta. Uistinu nam predstoji drama. Jer, skupina C u kojoj se nalazi Dinamo, najveća je drama od svih osam skupina. Jedina je to skupina u kojoj svi mogu do osmine finala Lige.

City je već osigurao drugi krug, a dalje mogu i Šahtar, Dinamo, te Atalanta. Modri mogu do osmine finala Lige prvaka jedino ako pobijede Manchester City, a u drugi susret završi neodlučenim ishodom ili pobjedom Atalante.

U slučaju pobjede, Dinamo bi skočio na osam bodova i tada u drugom susretu Šahtar ne bi smio osvojiti tri boda, jer bi onda imao devet bodova i osvojio bi drugo mjesto iza Cityja.

U svim ostalim raspletima hrvatski prvak ostaje bez osmine finala elitnog natjecanja “Starog kontinenta”, ali može do trećeg mjesta u skupini koje vodi u 16-inu finala Europske lige.

Ukoliko susret u Zagrebu završi bez pobjednika, momčadi Nenada Bjelice bi trebao remi u Harkovu ili pobjeda Šahtara. Tada bi City i Šahtar nastavili natjecanje u Ligi prvaka, Dinamo u Europskoj ligi, a Atalanta bi ispala.

U slučaju remija u Zagrebu i pobjede Atalante u Ukrajini, ‘Modri’ ispadaju iz Europe, Talijani idu u osminu finala ‘Champions League’, a Šahtar u Europsku ligu. Dinamo može do proljeća u Europskoj ligi i uz poraz od ‘Građana’, ali tada Šahtar mora u Harkovu osvojiti barem bod protiv Atalante.

“Ma, nas zanima jedino pobjeda. Pred svojim navijačima i punim stadionom bit će lakše igrati ofenzivni nogomet. Igrat ćemo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu, ali bez obzira na to istrčat ćemo po pobjedu,”, veli trener Dinama, Nenad Bjelica.

“Plavi” će City dočekati bez stopera Dine Perića i Kevinea Theophilea-Catherinea, a ozlijeđen je Marin Leovac. Stojanović će tako zaigrati desno, Dilaver i Ademi bi trebali biti stoperi, a lijevi bok će zauzeti Moubandje.

“Dilaver je dobio temperaturu, pa ćemo vidjeti hoće li danas trenirati, ali vjerujem kako će biti spreman za utakmicu.”

Na pitanje jesu li šokantne utakmice protiv Šahtara i poraz od Atalante ostavile traga na momčadi, Bjelica je istaknuo kako su njegovi igrači sve zaboravili.

“Sve smo zaboravili, o tome više nitko ne vodi računa. Maksimalno smo fokusirani. Vidjet ćemo koliko će nam oni dozvoliti. No, vraćanje u prošlost nas ne zanima.”

Dinamo je u svojoj povijesti odigrao 14 utakmica protiv engleskih klubova i nema sjajan omjer, međutim dva dvoboja su upisana u povijest Dinama. Stiže li protiv Manchester Cityja i treći ?

U dosadašnjih 14 susreta Dinamo je upisao dvije pobjede, tri neodlučena ishoda i devet poraza uz razliku pogodaka 10-26.

Iz ovih podataka savim je jasno kako Dinamo do sada nije imao previše uspjeha protiv engleskih klubova. Međutim, jedna pobjeda i dva remija upisani su u klupsku povijest.

“Modri” su upravo preko Engleza stigli do najvećeg europskog uspjeha, naslova pobjednika Kupa velesajamskih gradova 1967. godine.

Nakon slavlja protiv Spartaka iz Brna, Dunfermline Athletica, Dinamo Pitestija, Juventusa i Eintracht Frankfurta, Dinamo je u finalu odmjerio snage protiv Leeds Uniteda. “Modri” su u Zagrebu slavili sa 2-0 golovima Marijana Čerčeka (39) i Krasnodara Rore (59), a potom na Elland Roadu odigrali 0-0 osvojivši jedinu europsku ‘kantu’ u povijesti kluba.

Nezaboravna je i predstava Dinama na Old Traffordu protiv moćnog Manchester Uniteda na otvaranju Lige prvaka u sezoni 1999/2000. “Crveni vragovi” su sezonu ranije osvojili trostruku krunu – prvenstvo, FA kup i Ligu prvaka nakon velikog obrata u finalu protiv Bayerna.

Na otvaranju nove europske sezone momčadi, koju je vodio veliki Alex Ferguson, a igrali su David Beckham, Paul Scholes, Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham, Ryan Giggs… stigao je Dinamo kojeg je tada trenirao Osvaldo Ardilles.

“Modri” su odigrali sjajno, posebno je briljirao Dražen Ladić i susret je završio bez golova. Nažalost, taj dan donio je i jednu lošu vijest. Nakon susreta u Manchesteru je preminuo dugogodišnji novinar, urednik Sportskih novosti i glasnogovornik HNS-a Darko Tironi (44).

Spomenimo i Dinamovu pobjedu protiv Arsnala 2-1 na otvaranju skupine F Lige prvaka u sezoni 2015/16. Golove za zagrebački sasta zabili su Josip Pivarić (24) i Junior Fernandes (58), dok je gol za goste zabio Theo Walcott u 79. minuti.

Nažalost, bili su to jedini bodove koje je Dinamo te sezone osvojio u “Champions League”.