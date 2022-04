(UŽIVO) KALINIĆ DRŽI BILE U UTRCI: Hajduk mora podići razinu igre

Danas se od 18 sati na Poljudu u sklopu 33. kola HNL-a sastaju Hajduk i Hrvatski Dragovoljac, koji na gostovanje dolazi osokoljen pobjedom u zadnjem kolu protiv Šibenika.

Dragovoljci nemaju nekih problema sa sastavom, te će nastupiti u najboljoj postavi, dok Hajduk s druge strane muku muči kako sastaviti momčad, pa će tako u vatru i junior 17-godišnji Roko Pukštaš, dok je klupa za rezervne igrače puna “Hajdukovih tića”.

U svakom slučaju Hajduk mora ići na pobjedu, u napadu su glavne vedete Kalinić i Livaja, tu je i Krovinović, tako da si još jedan posrtaj kao u Koprivnici Bili ne smiju dopustiti.

HAJDUK: Kalinić; Mikanović, Ferro, Katić, Melnjak; Grgić, Pukštas; Livaja, Krovinović, Čolina; Kalinić.

HRV. DRAGOVOLJAC: Šubarić; Majstorović, Markovina, Galešić, Smolčić, Jurišić; Frigan, Brtan, Hodža, Karrica; Bristrić.

1:0

45′ + 2 Kraj prvog poluvremena, jedino vrijedno spomena je gol Nikole Kalinića

40′ Zvižduci razbudili Hajduk, pokušao Pukštas i Mikanović bez promjene

40′ Još pet minuta do kraja poluvremena, rezultat jedino što zadovoljava Hajduk

35′ Velika šansa za goste, pogriješio je Ferro no vratar Kalinić bio je priseban

30′ Nakon vodstva Hajduku ne uspijeva probiti Dragovoljce

28′ Ozljeda Katića ulazi Simić

21′ Lopta Livaje za Čolinu koji pada u 16 metara, nema penala

20′ Utakmica se malo primirila, ali Hajduk i dalje dominira

15′ Hajduk je ostvario željeno rano vodstvo, a gosti iz Zagreba nemaju želju napasti

10′ Hajduk traži još jedan gol kako bi mirno mogao odigrati utakmicu, Dragovoljac bezopasan

6′ Goooollllll Hajduk. Zabio je Kalinić nakon kornera iz gužve

4′ Livaja dao gol, ali oglasio se pomoćni sudac i označio zaleđe

1′ Počela je utakmica na Poljudu

