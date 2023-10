Kakav šok za Dinamo: Lokomotiva povela nakon kiksa najboljeg igrača Dinama

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dinamo: Lokomotiva 0:1

Dinamo: Zagorac – Ristovski, Theophile-Catherine, Perić, Perković – Mišić, Ademi – Menalo, Bulat, Baturina – Kulenović





Lokomotiva: Čavlina – Bartolec, Živković, Mersinaj, Milićević – Bubanja, Marić – Krivak, Mudražija, Goričan – Tuci

38- Probao je i Perković iskosa s lijeve strane, ali u Čavlinu. Nije to bio loš udarac, ali je golman Lokomotive dobro postavljen.

35- Dobar ubačaj Baturine na drugu stativu, Ademi je nadvisio braniča Lokomotive u skoku, ali Čavlina je siguran na crti.

31- Dobra prilika za Lokomotivu. Lopta je došla do Krivaka ja drugoj strani koji je imao vremena primiti loptu, okrenuti se na lijevu nogu, ali je onda pogodio Perkovića u bloku.

30- Volej Ademija s 18 metara, otišlo je daleko od vratnice.

24- Mišić je dobro ubacio iz slobodnog udarca, ali Perković u duelu glavom puca preko gola.

17- Miličević je očistio loptu ravno ispred Kulenovića. Moglo je bit opasno.









12- Dinamo je loš. Bez ikakve ideje u prvih 10 minuta.

4- GOOOOLLL! Kakav šok odmah na startu. Lokomotiva vodi 1:0 nakon velike greške Marka Bulata. Tuci je to kaznio.

1- Počela je utakmica.

Nogometaši Dinama nalaze se u krizi kakvoj navijači ne pamte već godinama. Danas na Maksimir dolazi Lokomotiva koja nema što za izgubiti. S druge strane Sergej Jakirović bi eventualnim porazom mogao izgubiti posao.









Za ovu utakmicu Jakirović je tako napravio velike promjene i igrat će neki gotovo zaboravljeni. Perkoviću će ovo biti drugi nastup, a u prvom je zabio, Menalo prvi put starta kao i Kulenović.

Odgovorio je na pitanje koji je problem momčadi: “To bi trebalo svakoga individualno pitati. Možemo govoriti o pritisku i stresu igranja u Dinamu, ali to je ono što igranje u Dinamu nosi, to je takav dres. U ovom momentu kao da se sve urotilo protiv nas, ali smatram da samo mi možemo izaći iz ove situacije, nitko to ne može umjesto nas. Igrači moraju povući zajedno sa svima u klubu i nadam se da ćemo uspjeti.”

Neugodan protivnik

Komentirao je i Lokomotivu: “To je mlada i energična momčad koja se nadigrava i uživa u nogometu. Želio bih da moja momčad tako igra. Dobro ih poznajem, znam kako bismo trebali igrati protiv njih. U razgovoru s igračima vidjet ćemo kako se tko osjeća, ne toliko fizički nego psihički. S te strane će biti nekih promjena kako bismo dobili energiju protiv jako dobrog protivnika.”

Silvijio Čabraja je rekao: “Dinamo je uvijek Dinamo. Svaka ekipa u datom trenutku ulazi u krizu, no sve se to može promijeniti preko noći. Tko god dolazi na Maksimir, sigurno ne razmišlja da ga čeka lagana utakmica. Dapače, pred nama je iznimno teška i zahtjevna utakmica i morat ćemo dati svoj maksimum da bismo se vratili na Kajzericu s pozitivnim rezultatom.”