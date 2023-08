Šok za Dinamo prije početka utakmice: Mlada zvijezda se ozlijedila na zagrijavanju

Autor: Dnevno.hr/ I.L

DINAMO-RIJEKA (21:05)

Dinamo: Nevistić – Moharrami, Ristovski, Perić, Ljubičić – Bulat, Mišić – Špikić, Baturina, Marin – Petković

Rijeka: Labrović – Veiga, Galešić, Mitrović, Goda – Selahi, Hodža – Pašalić, Janković, Fruk – Ivanović





1- Počela je utakmica.

Luka Stojković, novo pojačanje Dinama, trebao je krenuti od prve minute, ali osjetio je bol na zagrijavanju i umjesto njega kreće Antonio Marin.

HNL vikend zaključit će Dinamo i Rijeka velikim derbijem na Maksimiru. Bit će ovo poseban susret nakon svega što se događalo ovaj tjedan, a nadajmo se i jednako zanimljivoj utakmici.

Podsjetimo, Igor Bišćan dobio je otkaz nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu prvaka od strane AEK-a, a samo sat vremena kasnije Sergej Jakirović imenovan je novim trenerom Dinama, na opće iznenađenje Riječana.

Šok terapija uspješno je djelovala na Dinamo, pobijeđena je Sparta s 3:1 u prvoj rundi play-offa Europa lige i Modri idu s lijepom prednošću u Prag, ali sad slijedi HNL i lov za stopostotnim Hajdukom, koji se ne šali.









Derbi

“Kako me Rijeka može iznenaditi? Ne znam kako bih odgovorio na to, složio sam taj roster. Cijenim sve igrače, znam koliki je ogroman potencijal među njima. Ako bude zdravlja, to će biti ogromni iznosi za transfere u budućnosti. Neki su već sada pokazali da imaju veliku kvalitetu, morat ćemo sutra to zatvoriti kako nas ne bi ugrozili. Tamo gdje mislimo da možemo proći, da mi njih probamo ugroziti ” komentirao je Jakirović kojem sigurno neće biti ugodno prolaziti ispod maksimirskog juga.

Novi trener Rijeke, Željko Sopić rekao je: “Ne diraju me često ljudi, ali stvarno sam počašćen na pozivu jer dolazim u jedan od najvećih hrvatskih klubova, što Rijeka sigurno jest. Ovaj grad zaslužuje vrhunske domete, vidjelo se jučer da je Rijeka klub koji se nikoga ne boji i mislim da ćemo tako nastaviti i u budućnosti. Drago mi je da sam se lijepo rastao s ljudima u Gorici, svakog čovjeka sretneš barem dvaput i to mi je važno.”