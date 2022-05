(UŽIVO) ISTRA SE RASPALA: Krovinović zabio za potop gostiju u tri minute

Danas se na Poljudu od 19 sati i pet minuta sastaju domaći Hajduk i Istra 1961 u predzadnjem kolu nikad zanimljivijeg hrvatskog prvenstva.

Već i vrapci na grani znaju kako je ovo kolo možda odlučujuće u ovom prvenstvu, ali uvijek postoji nada kod Bilih da će sutra Šibenik dobit Dinamo, te da će se prvenstvo odlučivati u Zagrebu u zadnjem kolu.

No prije toga Hajduk mora pobijediti Istru, koja je već odavno osigurala prvoligaški status pa može odigrati bez grča na prepunom Poljudu, ali isto tako nenavikli na veliki auditoriji mogu lako pokleknuti.

Hajduk je ove godine izgubio previše takozvanih malih utakmica i sada samo može žaliti za propuštenim prilikama u dostizanju Dinama, a ove sezone ih je bilo dosta.

Oba trenera nemaju većih problema sa sastavima, ali čak šestorici igrača Hajduka prijeti treći žuti karton i propuštanje derbija s Dinamom.

HAJDUK: L. Kalinić – Lovrencics, Elez, Ferro, Čolina – Fossati, Grgić, Krovinović – Biuk, Livaja, Ljubičić

ISTRA 1961: Majkić – Silva, Galilea, Perković – Hujber, Blagojević, Mlinar, Rovis – Caseres, Abdallahi – Beljo

Sudac: Zdenko Lovrić

3:1



67′ Žuti Perkovića

60′ Hajduk igra puno bolje, a gosti ne mogu parirati s desetoricom

57′ Ulazi Kalinić izlazi Grgić

54′ Gollll Hajduk Krovinović kojeg je sjajno pronašao Livaja

51′ Gooollll Hajduk Livaja

49′ Penal za Hajduk nakon prekršaja nad Grgićem

46′ Počelo je drugo poluvrijeme

45 + 8 Kraj prvog poluvremena

45+ 5 Crveni karton za igrača i strijelca Istre Abdallahi, prvi žuti je dobio poslije gola, a drugi zbog prekršaja, Hajduk ima 45 minuta igrača više

45′ + 2 Gooolll Hajduk, zabio je Livaja. Gol pogledajte OVDJE.

41′ Penal za Hajduk, Perković faulirao Ljubičića, VAR pregledavao situaciju

40′ Izgleda kako je Hajdukovce pojela važnost utakmice

32′ Livaja žuti

32′ Opet Istra. Perković je pucao glavom poslije kornera, ali pored gola

31′ Šansa za Istru. Hujber je sa deset metara od Kalinićevog gola pucao snažno, ali preko vrata

30′ Pola sata igre od Hajduka nismo vidjeli bog zna što

25′ Istra je došla igrati. Ponovno su pokušali prema naprijed, ali obrana Hajduka bolje reagira ovaj put

22′ Krovinović pokušava, ali samo aut

20′ Hajduk još uvijek u blagom šoku

15′ Gooolll Istra Abdallahi. Igrač Istre presjekao je dodavanje Eleza i sam došao pred Kalinića za 1:o gostiju. Gol pogledajte OVDJE.

12′ Prvi pokušaj Istre, Kalinić u korner nakon udarca Abdallahija

10′ Prvih deset minuta prošlo je dosta rastrgano, a jedan gadan sudar imali su Silva i Čolina no sve je uredu sa igračima

1′ Počela je utakmica na Poljudu, Kalinić na klupi zbog lakše ozljede

