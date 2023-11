Hrvatska ima prve odlične vijesti, Wales gubi: Pogledajte golčinu koja je uzdrmala rivala Vatrenih

Armenski gol za vodstvo u petoj minuti pogledajte – ovdje.

21′ – Sijevaju novi udarci, prvo je Bičahčjan pucao za domaće, potom Moore za goste, ali ni jedan ni drugi nisu pogodili cilj.

15′ – Nakon primljenog gola, raste pritisak Walesa koji je imao novu šansu udarcem Williamsa malo unutar kaznenog prostora. Taj pokušaj završio je u bloku domaćih.

8′ – Velšani su zaprijetili udarcem Brooksa s 10 metara u izglednoj situaciji za izjednačenje, ali taj šut gostiju otišao je preko gola.

5′ – Zelarajan je doveo Armence u vodstvo lijepim udarcem s ruba 16-erca nakon što je lopta došla do njega poslije kornera domaćih – odličan početak za Vatrene!

5′ – GOOOOOOOL! Armenija vodi, zabio je Lucas Zelarajan!

1′ – Počela je utakmica u Erevanu!

Prvih 11 Armenije:

Čančarević – Tiknizjan, Calisir, Haroyan, Arutiunian – Iwu, Bičahčjan, Spertsjan – Ranos, Zelarajan, Dašjan

Prvih 11 Walesa:

Ward – N. Williams, Davies, Mepham, Rodon – J. James, Brooks, Ampadu, Roberts – Wilson, Moore

Došli smo u odlučujuću fazu borbe za odlazak na Euro kojem je dogodine domaćin Njemačka, a u toj borbi, Hrvatska u ranijoj današnjoj utakmici svoje skupine navija za izostanak pobjede Walesa na gostujućem terenu protiv Armenije u Erevanu.

U borbi za drugo mjesto, Velšani su trenutno u prednosti pred Vatrenima zbog boljeg međusobnog omjera, zbog remija i pobjede u međusobnim utakmicama, a bodovno poravnati s Hrvatskom, tu svoju prednost mogu zadržati dolaskom do pobjede u Armeniji.

🗣 “This is a big game for us…”

Wales manager Rob Page discusses his side’s match against Armenia, with Euro 2024 qualification on the line 🏆🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/Xb50wLvPGt

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 18, 2023