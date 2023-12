(Uživo) Čudesna obrana i stativa spasili Hajduk: Pogledajte kako je Torcida ‘osvojila’ Zagreb

Autor: Ivor Krapac

Lokomotiva – Hajduk 0:0

22′ – Nova prijetnja Lokomotive! Tuci je pogodio stativu s vanjske strane, pucao je s desne strane 16-erca.

20′ – Hajduk je skoro zabio sam sebi! Nakon što je Leovac ubacio, netko je od hajdukovaca u 16-ercu opasno pucao prema svojem golu, ali nije išlo u okvir vrata. Čini se da je to bio Žaper.

19′ – Hajduk je mogao do vodstva! Dajaku je ubacio prema Pukštasu, no reakcija Čavline spasila je Lokomotivu. Domaći su izbacilin u korner.

13′ – Lokomotiva je imala novu opasnu akciju. Lopta je došla do Tucija koji nije uputio udarac glavom kakav je htio, Lučić je to lako obranio.

10′ – Hajduk je prvi put zaprijetio udarcem Krovinovića iz daljine, lopta je otišla pokraj gola.

5′ – Lučić je sjajnom obranom spasio Hajduk! Goričan je bio sam u kaznenom prostoru, pucao je solidno, ali golman gostiju iz Splita zadržao je 0:0 na semaforu.

1′ – Počela je utakmica u Kranjčevićevoj!









Prvih 11 Lokomotive:

Čavlina – Bartolec, Živković, Mersinaj, Leovac – Marić, Bubanja, Mudražija – Šotiček, Goričan, Tuci

Prvih 11 Hajduka:

Lučić – Sigur, Uremović, Šarlija, Diallo – Pukštas, Žaper, Krovinović – Sahiti, Livaja, Dajaku

Nastavlja se borba na vrhu u SuperSport HNL-u, a u toj borbi, Hajduk u prvoj utakmici 18. kola u domaćinskoj atmosferi u Zagrebu igra protiv Lokomotive.









Zagrebački ‘Lokosi’ u Kranjčevićevoj imaju status domaćina, no s obzirom na to kolika je navala vladala nakon početka prodaje ulaznica za utakmicu, to govori da će domaćinsku atmosferu imati Hajduk.

Na rasprodanoj Kranjčevićevoj počinje 18. kolo #SuperSportHNL, gdje će vodeći @hajduk protiv @NKLokomotiva tražiti sedmu uzastopnu ligašku pobjedu! 🔥 pic.twitter.com/t2sAWZ7Gfu — SuperSport HNL (@SuperSportHNL) December 8, 2023

Podsjetimo, momčad Mislava Karoglana već je ranije osigurala titulu jesenskog prvaka u hrvatskom prvenstvu. Hajduk ima sedam bodova prednosti pred drugoplasiranom Rijekom i devet bodova više od trećeplasiranog Dinama, s utakmicom više od Riječana i dva odigrana susreta više u odnosu na zagrebačke Plave.

Nakon Lokomotive, za Hajduk slijedi i drugo gostovanje u Zagrebu, ono u derbiju protiv Dinama za devet dana na travnjaku Maksimira, no splitski Bijeli svoju pažnju prvo posvećuju nastupu u Kranjčevićevoj.

Uoči utakmice, trener Karoglan je ukratko iznio što očekuje.

‘Lokomotiva voli igrati protiv velikih momčadi’

Lokomotiva voli igrati protiv velikih momčadi. Ima dubinu, brzinu i uzimala je bodove velikima. Tradicionalno teško gostovanje, moramo se prilagoditi zimskim uvjetima i biti pravi”, rekao je Karoglan.

“Tablica je u ovom trenutku nerealna jer ima zaostalih utakmica. Nitko ti ništa neće pokloniti. Moraš uzimati bodove konstantno. Jedino tako možeš osvojiti titulu”, dodao je Karoglan u najavi utakmice, a potom se dotaknuo euforije među navijačima Hajduka.

“Narod slavi, to je legitimno. Mislim da se previše piše o tablici. Igrače u ovom trenutku ne zanima slavlje. Gdje god idemo punimo stadione. Na poziciji smo gdje nismo bili zadnjih godina. Ali, punili smo mi Kranjčevićevu i prije. Zadnjih mjeseci nismo puno razočarali, nadam se da nećemo ni sada. Po pitanju stava i mentaliteta, a na rezultat ne možeš utjecati”, istaknuo je trener Hajduka.