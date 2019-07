(UŽIVO) GLAS NAVIJAČA NAPADA BRBIĆA: ‘Pokušali ste manipulacijom odvojiti Torcidu i Naš Hajduk od kluba!’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što su sinoć na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu skupštinu imali u navijačkoj udruzi Naš Hajduk, subota je rezervirana za redovnu skupštinu Nogometnog kluba Hajduk. Na njoj će glavnu riječ imati dvije strane – uprava na čelu s predsjednikom Marinom Brbićem i predstavnici Našeg Hajduka koji će od Brbića pokušati dobiti odgovore na neka pitanja.

Poznato je da Hajduk trese kriza u vođenju. Navijači zamjeraju Brbiću što je sjeo za isti stol s predstavnicima Hrvatskog nogometnog saveza i Grada Splita oko utakmice hrvatske reprezentacije protiv Mađarske na Poljudu. Prozivaju ga da je neistinama i manipulacijama htio obmanuti javnost te da se tako usprotivio navijačima i samom Hajduku.

Naš Hajduk je u nekoliko navrata transparentima i objavama na društvenim mrežama poručio Brbiću da po drugi put ode s mjesta predsjednika Hajduka.

Skupština je počela u 10 sati intoniranjem himne i uvodnom riječi predsjednika Skupštine Vinka Radovanija. Nakon toga je Brbić predstavio godišnji izvještaj kluba, a za govornicu je izašao Toni Baletić, predsjednik Našeg Hajduka:

“Naš Hajduk je ovdje da kao predstavnik navijača komentira rezultate vašeg rada. Rješenje situacije s Ultrom jedan je od poteza koji zaslužuje pohvale. Nažalost to ne možemo reći za pregovore s HNS-om. Masakrirani inicijalni zahtjevi su nedopustivi. Suvišno je ponavljati što se dogodilo prije nego što ste sjeli s tim ljudima za stol. Nećemo dozvoliti tu neistinu. Nitko nije demantirao laži, nitko nije raskrinkao neprijatelje. Kada je cilj zaštita kluba reagirao je Naš Hajduk. Za sramotan pokušaj manipulacije i odvajanja Torcide i Našeg Hajduka. Zapamtite da je ovo klub navijača i kritici smo podložni”, rekao je Baletić.

Brbić je odgovorio:

“Ovdje je rečeno dosta stvari uperenih protiv mene. Želim kazati da uvijek štitim interese kluba. Naš Hajduk kaže da se neće miješati u rad kluba. Ne možemo pitanje s HNS-om ostaviti na leđima jednog čovjeka. Svaki se sukob mora rješavati pregovorima, to je jedini izlaz. Ne mogu uvjetovati drugoj strani tko će doći na pregovore. Ja se ne mogu sam boriti. Netko je morao biti sa mnom, njih je bilo osam. Nemojte zabijati glavu u pijesak. Grad, Naš Hajduk, navijači, NO, svi moramo biti zajedno jer oni su jači.”

Prethodno je član Našeg Hajduka Miro Živković pitao predsjednika Skupštine, Vinka Radovanija da objasni tko ga je ovlastio da zastupa dioničare u pregovorima s HNS-om, na što je ovaj rekao:

“Sastanak je sazvao grad Split po dvije osnove; grad kao institucija i s druge strane grad je 66% vlasnik te je direktno pozvao ljude iz Hajduka. Tako sam pozvan i ja. Ako vam je poznat naš statut, on je jasan. predsjednik Skupštine predstavlja društvo. Dobio sam direktan poziv gdje sam zamoljen da nazočim na tom sastanku. Štitio sam interese Hajduka i ovog društva. Odradili smo to na izuzetno pozitivan način. Hoće li to biti provedeno, vidjet ćemo. Znate i sami s kime imamo posla.”

Dioničar Hajduka Josip Tadinac pokušao je sumirati što je pošlo po krivu glede pregovora Hajduka s vrhom hrvatskog nogometa:

“Predsjednik kaže da moramo biti zajedno i da se Naš Hajduk morao prije sastanka sastati s Nadzornim odborom. Naš Hajduk je s Nadzornim odborom uskladio stajališta na izborima i apsolutno niti jedan nije rekao da treba napustiti barikade i ući u pregovore s HNS-om. Ne vidimo u nijednom od intervjua rečenicu da se ulazi u pregovore. Ako je promjena smjera legitimna tko je to odlučio, kada i zašto? Nemam ništa protiv toga da se mišljenje promijenilo, ali to je trebalo ići nekim putem. Da smo održali Skupštinu i da smo dogovorili promjenu smjera bilo bi u redu, ne bi bilo teških riječi. Neki od dioničara se ne slažu s novim smjerom. Tražiti od svih da se uhvatimo za isti štap nije korektno.”

Nakon što je jednoglasno prihvaćen prijedlog o usvajanju izvještaja za prethodno razdoblje, Brbić je krenuo iznositi svoj program rada.