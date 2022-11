(UŽIVO/FOTO) ‘VOLIM TE, HRVATSKO’ NA SPEKTAKLU OTVARANJA SP-a: Pogledajte prekrasne scene, ovdje će igrati i Vatreni

Katar i Ekvador bit će u akciji na početku SP-a, u prvom kolu skupine A. Objavljeni su sastavi.

Prvih 11 Katra:

Al Sheeb – Al Rawi, Khoukhi, Hassan – Pedro Miguel, Boudiaf, Hatem, Ahmed – Al Haydos, Almoez, Afif.

Prvih 11 Ekvadora:

Galindez – Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan – Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra Mina – Valencia, Estrada.

Nakon lijepih scena na otvaranju, uskoro će na zagrijavanju biti Katar i Ekvador, s početkom prve utakmice na SP-u u 17 sati.

Dok je trajala svečanost koja je donijela uvod u veliki turnir, s tribina se čulo i ‘Volim te, Hrvatsko’, kako su približile Sportske novosti.

Završena je svečanost otvaranja SP-a, bez svih iznenađenja koja su bila u igri, ali s predstavljanjem domaćina u što ljepšem svjetlu.

Marcel Desailly, veliki nekadašnji francuski reprezentativac, predstavio je pokal za pobjednika SP-a.

Izašla je i maskota SP-a u Katru, naziva La’eeb, što označava igrača velike vještine.

Uz pjesmu i vizualni spektakl sa svjetlima, tu je i ples za zastavama, a sve pozdravljaju tribine među kojima je već puno i gostujućih, ekvadorskih zastava.

Ovako je izgledala vesela atmosfera kad su Ekvadorci dolazili na stadion.

Ecuador fans sing, dance and play music in front of Al Bayt stadium before World Cup kick-off against host nation Qatar https://t.co/YLBDZ2X2VW #QatarWorldCup2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NcKnx7Tznv

— Gulf Today (@gulftoday) November 20, 2022