(UŽIVO) ENGLSKA VELIKI FAVORIT PROTIV SENEGALA: Šok za Engleze prije starta, izostaje važan igrač

Engleska- Senegal 0:0

ENGLESKA: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Henderson, Rice, Bellingham – Saka, Foden – Kane

SENEGAL: Mendy – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs – Ciss, Mendy – Ndiaye, Diatta, Sarr – Dia





12- Pritisnula je sada Engleska, no bez prave prijetnje prema Mendyu.

6- Senegal je imao jedan opasan bijeg prema golu, ali se Dia spetljao te ostaje 0:0. Od Engleza nismo još ništa vidjeli.

1- Krenula je utakmica. Nadajmo se da ćemo uživati.

Do večeras svi favoriti u utakmicama osmine finala odradili su posao bez nekih pretjeranih trzavica pa su tamo Argentina, Francuska i Nizozemska, a večeras od 20 sati sastaju se Engleska i Senegal u drugoj utakmici dana osmine finala Svjetskog prvenstva u Katru.

Engleska je saznala jednu neugodnu vijest prije večerašnje sraza, a to je izostanak Raheema Stearlinga, koji ima obiteljskih problema, izvijestili su iz tabora Gordog Albiona.









Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE — England (@England) December 4, 2022









Engleski izbornik Gareth Southgate u najavi utakmice protiv Senegala je rekao:

“Moje je mišljenje da smo bolja momčad nego što smo to bili prije četiri godine u Rusiji. Tada smo igrali polufinale, a sada vjerujem da možemo biti i bolji. No, to nije nikakva bahatost niti od mene, niti mojih igrača. Od kada sam izbornik Engleske niti jedanput nisam podcijenio niti jednog našeg suparnika, pa mi ne pada napamet da to učinim ovog puta. Senegal je najbolja afrička reprezentacija, koja je i bez najveće zvijezde u liku Sadija Manea ušla u osminu finala i može nas bez problema izbaciti iz natjecanja ako ne budemo na sto posto svojih mogućnosti”, rekao je izbornik Engleske Southgate.

Ready for the Round of 16! 🙌 pic.twitter.com/Mv4DoEsBO6 — England (@England) December 4, 2022

Izbornik Senegala Aliou Cisse optimističan je uoči utakmice osmine finala:

“Od utakmice s Englezima kreće potpuno novo natjecanje i to je najvažnija činjenica koju moram prenijeti na moje igrače. U osmini finala Svjetskog prvenstva nema lakih suparnika, jer ako želite doći do velikog rezultata momčad u rangu Engleske morate izbaciti s turnira prije ili kasnije. Imamo izgleda za prolaz, jer su suparnici sigurno uvidjeli koliko i bez Manea možemo biti opasni”, rekao je Cisse.