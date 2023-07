(UŽIVO) Dvoboj za prvi trofej sezone: Dinamo i Hajduk po Superkup u najjačim postavama

0:0

DINAMO: Livaković – Ristovski, J. Šutalo, Perić, Ljubičić – Mišić, Bulat – Špikić, Baturina, Ivanušec – Petković

HAJDUK: Lučić – Sigur, Šarlija, Ferro, Melnjak – Pukštas, Krovinović – Dolček, Benrahou, Dajaku – Mlakar

U najavi nove sezone SuperSport HNL-a, u subotu od 20 sati na Maksimiru u finalu Superkupa sastaju se prvak Dinamo i osvajač Kupa hrvatske Hajduk.

Kako se zna na ovom prvom derbiju sezone neće nastupiti Marko Livaja, koji odrađuje utakmicu kazne zbog ekscesa na finalu Kupa protiv Šibenika, kada je provocirao Funcute i zapjevao u megafon.

No i bez Livaje Hajduk izgleda moćno, osovina momčadi je sada na okupu već treću godinu za redom, a ova utakmica bit e dobar pokazatelj spremnosti trupa Ivana Leke, iako s Livajom Hajduk poprima dimenziju više.

SUPERCUP!

The seasons starts today! Two years in a row we have the Eternal Derby in the Supercup.

Last year Dinamo won it after penalties, will we see penalties again or will it be decided in regular time?#Dinamo #Hajduk #Supercup pic.twitter.com/Uyo2aQ9cXk









— Croatian Football (@CroatiaFooty) July 15, 2023