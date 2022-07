(UŽIVO) DINAMO STARTA S NAJSKUPLJIM POJAČANJEM OVOG LJETA: Pojačana Istra traži prve bodove ove sezone

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dinamo: Istra

Dinamo: Livaković- Moharrami, B. Šutalo, Dilaver, Bočkaj- Ademi, Baturina- Menalo, Ivanušec, Oršić- Drmić

Istra: Majkić- Galilea, Marešić, Perković- Hujber, Kadušić, Mlinar, Marin- Žgomba- Barišić, Petković





1- Počeo je susret. Pravdu će vršiti Igor Pajač.

Nastavlja se hrvatsko nogometno prvenstvo. Već večeras, petak, Dinamo na svom Maksimiru dočekuje Istru 1961 (21 sat). Naravno, Dinamo je apsolutni favorit, ali Dinamo se ne može hvaliti naročitom formom, makar je prije kojeg dana nadvisio u kvalifikacijama za Ligu prvaka sjevernomakedonski Škupi. S ne naročitom igrom.

Stoga, trener Dinama Ante Čaćić namjerava malo ispremješati, osvježiti momčad. U najavi utkmici veli: “Svaka je utakmica zahtjevna pa tako i ova. Vraćamo se domaćem natjecanju koje je za nas iznimno važno, čak primarno, želimo zadržati čelnu poziciju, a to u dinamici osvajanja bodova znači da nam je potrebna pobjeda. Čeka nas Istra koja, po meni, ima puno bolju igru nego što to pokazuje rezultat. U prva dva kola upisali su oba poraza i kao takvi će sigurno učiniti sve da dođu do prvih bodova ili boda. Imamo iskustvo iz prošlog prvenstva kad su nas uspjeli ovdje iznenaditi. Ali, vjerujem u našu momčad, da će dečki biti dovoljno ozbiljni i mobilni da će odraditi utakmicu na zadovoljavajući način i da će to biti dobra priprema za utorak kad nas čeka bugarski Ludogorets”.

O umoru igrača od europskih utakmica Čaćić govori: „Ovo nam je bila, uvjetno rečeno, i svojevrsna psihološka barijera, važno je bilo osigurati jesen u Europi. To smo učinili i sad se puno lakše gleda prema naprijed”.

Debi Šutala

Poigrao se Dinamov trener malo i s objašnjenjima u kakvom je stanju koji igrač: “Sigurno će utakmicu propustiti ozlijeđeni Josip Šutalo i Kevin Theophile. Isto tako, i Dario Špikić dobio je neugodan udarac pa ćemo ga vjerojatno poštedjeti u ovoj utakmici.˝









Debi bi mogao upisati Boško Šutalo: ‘ Nadam se da će debitirati Boško Šutalo, ali siguran odgovor znat ćemo nakon treninga. Moramo vidjeti i kakvo je stanje s Mahirom Emrelijem. I dalje je izvan pogona ozlijeđeni Marko Bulat.’