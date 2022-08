(UŽIVO) DINAMO PROTIV OPASNIH BUGARA: Čačić priredio iznenađenja, igra i mladi dragulj

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Novi tjedan eurokupova donosi prvu Dinamovu utakmicu u trećem pretkolu Lige prvaka. Momčad Ante Čačića u Razgradu igra protiv bugarskog prvaka Ludogoreca, a u sastavu pogođenom ozljedama i upitnicima, najviše upitnika među glavnim adutima koji su otišli u Bugarsku vrtjelo se oko Brune Petkovića – koji početak utakmice dočekuje na klupi.

Petković se muči s bolnim rebrom, a poslije utakmice protiv Istre 1961 proteklog vikenda u prvenstvu, spominjali su se manji problemi i s Lukom Menalom, za kojeg se ipak najavljivao mogući ulazak u početni sastav. Ipak, i Menalo će početak utakmice dočekati na klupi.

S izostancima i ‘načetim’ igračima, što je Čačiću donijelo glavobolje, Dinamov trener u važnoj utakmici u Europi od početka pruža priliku mladom Martinu Baturini, 19-godišnjaku koji ove sezone igra s ‘desetkom’ na leđima. U vrhu napada bit će Josip Drmić. Među iznenađenjima koja je priredio Čačić, tu je i početak utakmice Boška Šutala i Petra Bočkaja na klupi, nakon što su proteklog vikenda obojica bili strijelci u prvenstvenoj pobjedi nad Istrom na Maksimiru.





Ludogorec – Dinamo (19:45 sati)

Dinamo:

Livaković – Ljubičić, Perić, Lauritsen, Ristovski – Mišić, Ademi, Baturina – Ivanušec, Oršić – Drmić.

Ludogorec:

Padt – Nedjalkov, Verdon, Plastun, Cicinho – Cauly Souza, Piotrowski, Jordanov – Rick, Sotiriou, Tekpetey.

Nakon muke protiv Škupija hrvatski prvak svoju europsku avanturu nastavlja protiv starog znanca, bugarskog Ludogoreca. Momčad koji je svoj vrhunac dosegnula prije nekoliko godina, a sada su u laganom opadanju.

Ipak i dalje su najbolji u Bugarskoj i vrlo su opasni. Imaju 11 naslova u nizu, kao što je imao i Dinamo do Rijeke 2017. Njihovi novinari smatraju da je Dinamo favorit i od te uloge Modri ne smiju bježati. Prema njihovim riječima Dinamo je najbolja momčad Balkana.

Bugari su vrlo dobri doma, ali imaju ogromnih problema kada igraju u gostima. Dokaz za to je i prošlo kolo kada je Shamrock bio na korak do odlaska u produžetke unatoč pobjedi Ludogoretsa doma 3:0.









Imaju iskustva, ali prodali su najbolje igrače

Bivši vratar Gorice i Ludogoreca, a danas vratar u MLS-u, Kristijan Kahlina, rekao je da je Ludgorec ekipa koja ne gaji lijepu igru nego isključivo želi rezultat. Zanimljivo je i pitanje kome je pomogao Valdas Damberuskas. Trener Hajduka, bivši je trener Ludogoreca te ima dobre informacije o obje ekipe.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

‘Sutra se igra utakmica preko koje će neki prijeći u play off Lige prvaka. Želje su obostrane, naglašene i s njihove i s naše strane. obje su momčadi u dobrom raspoloženju, iza sebe imaju pozitivne rezultate i za očekivati je da će to sutra biti dobra utakmica. Mi smo došli ovdje kao da se igra eliminacijska utakmica. Nastojat ćemo izvući dobar rezultat zahvaljujući kojem ćemo vidjeti play off Lige prvaka’ rekao je Čačić.

Puno se spominje i utakmica ove dvije ekipe prije 10 godina. Dinama je tada nakon dobrog rezultata u Bugarskoj mučio se na Maksimiru te su bili na rubu ispadanja, a onda se u 98. minuti ukazao Alispahić sa sjajnim centaršutom i Vida s golom i prolaskom dalje. Iz te momčadi ostali su Arijan Ademi i trener Ante Čačić.