(UŽIVO) DINAMO IGRA, SLAVI SE ZBOG HRVATSKE: Čačić sve ‘promiješao’, momčad mu ne pokazuje ništa

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dinamo između dvije velike utakmice Lige prvaka pred sobom ima i izazov u devetom kolu SuperSport HNL-a. Zagrebački Plavi ostavili su ‘u retrovizoru’ pobjedu nad Chelseajem na Maksimiru, a prije nego se okrenu gostujućoj utakmici u srijedu protiv Milana, pokušat će opravdati ulogu favorita u Velikoj Gorici u prvenstvu.

Momčad Ante Čačića igra protiv Gorice koja je pretposljednja na ljestvici, s pet bodova u dosadašnjim utakmicama, koliko ima i Rijeka na posljednjoj poziciji. S obzirom na to, Plavi se nadaju lakšem poslu nego u nekim ranijim susretima s Goricom, no kao i uvijek, sve će reći teren.

Kako se moglo i očekivati, Čačić je ‘promiješao’ momčad između dva europska nastupa svoje momčadi. Između ostalog, u prvih 11 ušao je Petar Bočkaj, ovog puta zajedno s Robertom Ljubičićem, koji je do sada pokrivao poziciju lijevog beka. Ovog puta će lijevi bek biti Bočkaj, a odskače prilika za Ljubičića u sredini terena, umjesto kapetana Arijana Ademija. Uz kapetana Plavih, na klupi su Bruno Petković i Mislav Oršić. U napadu od početka igra Josip Drmić.





Gorica – Dinamo 0:0

45′ – Završeno je prvo poluvrijeme u kojem je donekle bila opasna samo Gorica. Dinamo je u prvih 45 minuta bio jako blijed.

45′ – Francois je testirao Livakovića udarcem s 20-ak metara, Livaković je ponovno pokupio loptu.

36′ – Novi udarac Gorice, ponovno je pucao Ndockyt, još jednom izvana, ovog puta pokraj gola.

32′ – Dinamo je pokušao nešto napraviti pred golom protivnika, ali nije bilo prave prijetnje za Banića.

30′ – Na tribinama, čulo se oduševljenje nakon što je Hrvatska stekla dva gola prednosti pred Mađarskom u finalu Europskog prvenstva u vaterpolu u Splitu. I ta utakmica se itekako prati u Velikoj Gorici.

27′ – Dinamo se za sada nije nametnuo na teškom terenu i na vjetru koji još uvijek puše.









16′ – Na drugoj strani, Špikić je pokušao poslati prema Drmiću, ali lopta je bila prejaka za pokrivenog napadača zagrebačkih Plavih.

15′ – Ndockyt je poslao prvi udarac na bilo kojoj strani na ovoj utakmici. Pucao je izdaleka, a Livaković je bio na pravom mjestu za Dinamo i pokupio je loptu.

10′ – Prvih 10 minuta prošlo je bez prave akcije na terenu.









5′ – Prije utakmice je sve ohladio jaki pljusak, ali kiša je stala prije nego se krenulo s centra. No, teren je sklizak, na to trebaju računati i jedni i drugi.

1′ – Počela je utakmica u Velikoj Gorici!

Gorica: Banić – Steenvoorden, Krizmanić, Jovičić – Pršir, Francois, Suk, Wague – Ndockyt, Mitrović, Fruk.

Dinamo: Livaković – Moharrami, Theophile, Lauritsen, Bočkaj – Mišić, Ljubičić – Špikić, Baturina, Ivanušec – Drmić.

‘Na Dinamu se nitko neće ‘čupati’

‘Svaka utakmica je posebna, a ova nam dolazi nakon teškog europskog iskušenja. Stalno ponavljam da nam je zaista prioritet nacionalno prvenstvo i da ćemo učiniti sve da pokažemo svoju snagu’, najavio je Ante Čačić ovo gostovanje.

‘Igrači su u dobrom raspoloženju, nadam se da će isto tako biti dobar i bodovni učinak. Respektiramo domaćina koji je iznenađujuće na ovoj poziciji jer njihova je kvaliteta puno bolja nego što to pokazuju trenutačni rezultati. Ipak, držim da nećemo dozvoliti da se na Dinamu itko ‘čupa’. Sve naše misli usredotočene su na tu utakmicu’, dodao je trener zagrebačkih Plavih.

‘Promjena trenera će ih mobilizirati’

Gorica će tražiti iznenađenje predvođena makedonskim trenerom Igorom Angelovskim koji je nedavno naslijedio smijenjenog Samira Toplaka, a Čačić se osvrnuo i na tu situaciju.

‘Imaju kvalitetu, sada su promijenili i trenera i sigurno će ih i to dodatno mobilizirati. U ovoj utakmici nemaju što izgubiti već samo dobiti. Igraju protiv favorita kao što smo mi igrali protiv Chelseaja. Rekao sam, mi moramo u svakoj utakmici težiti pobjedi, imamo za to kvalitetu i dovoljan roster igrača, ali i Gorica će na domaćem terenu biti maksimalno motivirana. Puno je lakše kad nemaš imperativ kao što im je sad slučaj protiv Dinama nego kad se od tebe očekuje pobjeda’, rekao je Dinamov trener kako stoje stvari.

‘Oni će sigurno stajati u niskom bloku, čekat će i učiniti sve da nas osujete u našim nastojanjima da dođemo do pogotka. Morat ćemo biti jako oprezni i budni, usredotočeni svih 90 minuta da bi naša kvaliteta došla do izražaja i da bismo došli do željenog rezultata’, zaključio je Čačić.