(UŽIVO) DINAMO I OSIJEK IGRAJU POVIJESNU UTAKMICU: Bjelica želi srušiti momčad koju je stvorio i postati heroj u svom gradu

Autor: Dnevno.hr/I.L

GNK Dinamo Zagreb- Livaković- Ristovksi, Laurtisen, Šutalo, Bočkaj- Ademi, Mišić, Špikić, Ivanušec, Oršić- Petković

NK Osijek- Ivušić- Grgić, Škorić, Lončar, Cheberko- Nejašmić, Žaper, Fiolić, Kleinhasler, Lovrić- Mierez

GNK Dinamo Zagreb- NK Osijek





1- Počela je utakmica

Velika utakmica

Pred Dinamom je najvažnija utakmica u zadnjih 15 godina. Vrlo jednostvano, ali je tako. Već jako dugo Dinamu sezona nije ovako visila, a današnjom pobjedom bili bi na korak do titule.









Jer samo titula može isprati gorak okus ove sezona. Opet je Dinamo odigrao dobru europsku sezonu, ali lutanja po HNL-u, loša transfer politika i nedovoljno dobri treneri za Dinamo koštali su ih puno bodova. Bez obzira na sve Dinamo je na korak do naslova.

Na putu im stoji čovjek koji je Zagrebu vratio vjeru u Dinamo, Nenad Bjelica. Sa svojim rodnim Osjekom prošle sezone je došao do povijesnog drugog mjesta, ali navijači su očekivali trofej ove sezon. Još su u igri za prvenstvo, ali onda večeras na Maksimiru moraju odigrati utakmicu sezone. Veliki plus je povratak kapetana Škorića.

U prvom susretu ove sezone slvio je s Dinamo s 2:0 u Gradskom vrtu. Bila je to zadnja utakmica Jakića u dresu Dinamo nakon koje je otišao do Bad Blue Boysa i naklonio im se. Na Maksmiru u studenom došlo je do podjele bodova, a prije nešto manje od tri mjeseca Osijek je slavio golom Mancea.