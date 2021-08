UŽIVO: DINAMO ČEKA ZVUČNA IMENA U ŽDRIJEBU! Hoće li se ipak dogoditi Zvezda na Maksimiru?

Nakon prvih 13 utakmica u sezoni, trener Dinama izabrao je čvrstu sredinu, ako je tema – zadovoljstvo učinjenim.

“Ne, nisam zadovoljan, ali nisam sa svime ni nezadovoljan.”

Dinamo nije probio Šerifa, ali nije niti tako loša situacija, ipak je na meniju – Europska liga. I potencijalno ponavljanje europskog proljeća. Iako će sad biti daleko teže, jer je puno manje klubova u konkurenciji…

Iako je Dinamo u prvom “šeširu”, dosta je jako nezgodnih i bogatijih klubova, u svakom slučaju, bit će teško ponoviti “proljeće”.

Gerard Moreno (Villarreal) proglašen je za najboljeg igrača prošlosezonske Europa lige.

🥇 2021 champion Gerard Moreno voted Player of the Season after netting 7 goals in 12 games! 👏👏👏#UEFAawards | #UELdraw pic.twitter.com/lsIeh5r8Uw

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 27, 2021