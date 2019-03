UŽIVO: DALIĆ NAPRAVIO VELIKO IZNENAĐENJE: Evo kojih će 11 ‘Vatrenih’ poslati na Azerbajdžan!

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20.45 sati kreće u kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2020. godine. Prvi dvoboj skupine E izabranici Zlatka Dalića igraju protiv Azerbajdžana na zagrebačkom stadionu Maksimir. Tekstualni prijenos dvoboja pratite na Dnevnom.

19:27 Odlučio je Dalić poštedjeti Marcela Brozovića i Antu Rebića, koje bi mogao koristiti u Budimpešti. Dvoboj s Mađarima ocijenjen je kao važniji, odnosno zahtjevniji u ovome ciklusu pa bi s njima dvojicom, odnosno povratnikom Lovrenom mogao nastupiti u najjačem mogućem sastavu.

19:25 Stigli su i sastavi. Sve je onako kako je najavljeno. Od prve minute kreće Bruno Petković, tu je i Mateo Kovačić, a na desnom braniču je Josip Brekalo.

19:22 Na jučerašnjoj press-konferenciji izbornik Dalić naglasio je da mu je prijeko potrebna podrška navijača. “Ulazimo u utakmicu kao da igramo na Svjetskom prvenstvu. Nisam gledao utakmicu 2015., to je bilo davno. Ovo je za nas nakon Lige nacija nešto novo, no sve ovisi o nama, naš protivnik dolazi na Maksimir da što bolje prođe i pokuša nas iznenaditi. Igramo na tri boda, bit će to lijepa večer sa sjajnom podrškom s tribina.”

19:20 Još uvijek stignete na Maksimir! Zašto ne otići? Vrijeme je ugodno, a očekuje se pobjeda Hrvatske.

🎟️ Požurite na blagajne stadiona Maksimir ➡️ preostalo je još malo ulaznica za tribine Istok i Sjever, a možete ih kupiti do kraja prvog poluvremena! Svi gledatelji na Istoku večeras će nam pomoći pozdraviti Vatrene na početku Europskih kvalifikacija 🇭🇷#BudiPonosan — HNS (@HNS_CFF) March 21, 2019

19:10 Pojavio se i mogući sastav Hrvatske za večerašnju utakmicu kojeg je, kako navode brojni izvori, Zlatko Dalić priopćio igračima na posljednjem treningu u utorak. On glasi: L.Kalinić – Brekalo, Vida, Ćaleta-Car, Barišić – Modrić, Kovačić, Rakitić – Kramarić, Petković, Perišić. Vidjet ćemo hoće li to tako i izgledati.

Vatreni su se u Zagrebu okupili u ponedjeljak, a osim otvorenog regeneracijskog treninga na pomoćnom terenu Hitrec-Kacian, kako je najavio i sam izbornik Zlatko Dalić, imali su dva prava treninga pred utakmicu. Usto, Dalića muče i veliki problemi s ozljedama nekih njegovih igrača. Na sreću, nije ih bilo u zadnjim danima, pa je popis onih na koje ne može računati u uvodu kvalifikacija ostao na istom broju igrača.

Još od ranije tako nema obojice bekova sa Svjetskog prvenstva u Rusiji. Pivarić i Vrsaljko su out, a zbog suspenzije večeras neće igrati niti Dejan Lovren koji odrađuje kartone. Da stvar bude još gora, ozlijedio se nedavno i Tin Jedvaj, pa će od igrača iz posljednje linije igrati samo Domagoj Vida. Nema niti Mateja Mitrovića, također zbog povrede.

Prema naprijed nema toliko problema, fali Marko Pjaca, a nedostajati bi mogao i Ante Rebić s kojim izbornik vrlo vjerojatno neće riskirati već večeras. Rebić bi mogao biti na raspolaganju za susret protiv Mađarske, koji Hrvatsku očekuje u nedjelju od 18 sati u Budimpešti.

Večerašnjeg protivnika “Vatrenih”, reprezentaciju Azerbajdžana vodi nekadašnji trener Dinama i pomoćnik u hrvatskoj reprezentaciji, Nikola Jurčević. Njegovi će se puleni vrlo vjerojatno usredotočiti samo na obranu, dok bi Dalić trebao eksperimentirati s promjenom stila igre.

Sva događanja s Maksimira uoči, za vrijeme i nakon utakmice pratite na Dnevno.hr