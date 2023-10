Dalić otvorio dušu: ‘Neka je Livaji sa srećom, neću više gubiti vrijeme na njega’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Zlatko Dalić održat će konferenciju za medije povodom okupljanja reprezentacije za predstojeće utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo, protiv Turske (četvrtak, Osijek, 20.45 sati) i Walesa (nedjelja, Cardiff, 20.45 sati).

Izbornik Dalić započeo je s najavom ta dva susreta: “Čekaju nas dvije utakmice u kojima možemo napraviti korak prema Euru, prema cilju. Imamo dosta problema. Ivanušec je definitivno otpao, nije još bio na terenu, nema smisla. Kramarić i Petković, vidjet ćemo kakva je situacija.

Nakon današnjeg treninga bit će jasnija slika. Nadamo se da ćemo nekog od njih moći koristiti barem za Wales. Nedostajat će Perišić, ali ne želim razmišljati o onima kojih nema.”





Odlazak Livaje

Mirovina Livaje: “Žao mi je zbog njegove odluke. Mogao je još puno dati reprezentaciji i hvala mu na svemu što je za nju napravio. Uvijek sam govorio da poštujem odluke igrača koji se oproste i da ih podržavam. Tako je i s Markom, hvala mu i želim mu sreću. To je sve što imam za reći. Fokus je na igračima za Tursku i Wales. Ne trošim energiju na one kojih nema. Imate priopćenja, mislim da je to dovoljno.”

Opcije za napad: “Musa je ostao kao napadač. Igra u Benfici i igra dobro. Nadam se Petkoviću i Kramariću, no nećemo ih forsirati ako neće biti u potpunosti spremni. Ne sumnjam u alternative. A ovo je za Musu sjajna šansa. To mu je prilika da se dokaže u reprezentaciji. Nadam se da će je iskoristiti. Pašalić je isto opcija.”

Turska u Osijeku: “Veselim se utakmici u Osijeku, novom stadionu i atmosferi. U Turskoj smo pobijedili 2:0, ali bila je teška utakmica. Bit će i ova u koju idu s novim izbornikom. Nismo se puno bavili s njima, to ćemo u ova dva dana. Težak protovnik, ali igramo dobro, dominantno i superiorno, atmosfera je dobra i nadam se da ćemo pobijediti. Turska je ključ kvalifikacija, ovi bodovi vrijede duplo.”

Ozljeda Petkovića: “Pun je želje da igra, napravio je sve da se oporavi i nadam se da će sve biti u redu. Ako nije na sto posto, nećemo ga forsirati. Čuli smo se, očekujem ga da dođe zdrav. Stožer i ja donijet ćemo odluku o njegovom nastupu.”









Atmosfera zbog odlaska Livaje: “Ne bih o tome. Ne talasam ništa, ne radim takve stvari jer želim mir. Gdje nas vodi vraćanje u prošlost? Nikuda. Svatko radi kako mu paše. Nema potrebe gubiti koncentraciju na to, nema potrebe. Neću se boriti s time. Sve znam, imam svoj stav. Ostvario sam čudo od rezultata, svaka odluke ne da je bila dobra u ovih šest godina, bila je odlična.”

Povratak Brekala: “Evo mu šanse, nema Perišića, Oršića, Ivanušeca. Na njemu je da je iskoristi. Veseli njegova forma. Vjerujem da ćemo naći rješenja i bit će prava ekipa.”

Modrićevo stanje u Realu: “Nisam o tome s njim pričao, to je klupska stvar. Najvažnije je meni da dođe spreman i željan igre. Nije bez utakmica i bez minutaže, mislim da će doći u dobroj formi.”