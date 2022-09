(UŽIVO) DALIĆ IZABRAO 11 ZA DANSKU NA MAKSIMIRU! Kakvo iznenađenje u sastavu, ovo će sigurno izazvati reakcije

Hrvatska je pred svojim novim izazovom u europskoj Ligi nacija. Vatrene čeka susret s Danskom u utakmici velike težine u borbi za odlazak na završni turnir ovog natjecanja, a s takvim ulogom, Zlatko Dalić odabrao je momčad s jednim iznenađenjem za goste, onim u vrhu napada.

Dalić nije u prvih 11 smjestio Brunu Petkovića iako je povratnik u reprezentaciju za to bio u igri nakon podizanja forme u dresu Dinama. Umjesto toga, igra Andrej Kramarić koji će imati podršku Marija Pašalića i Ivana Perišića na krilima.

Ide se na napad na prvo mjesto u grupi.





Hrvatska – Danska (20:45 sati)

Prvih 11 Hrvatske:

Livaković – Juranović, Josip Šutalo, Gvardiol, Sosa – Modrić, Brozović, Kovačić – Pašalić, Kramarić, Perišić.

Prvih 11 Danske:

Schmeichel – Andersen, Christensen, Kjaer, Maehle – Wass, Delaney, Hojbjerg – Eriksen, Skov Olsen – Braithwaite.

‘Želimo iskoristiti priliku’

U najavi utakmice, kapetan Vatrenih Luka Modrić prisjetio se puta kojim je Hrvatska prošla u lipanjskom prvom dijelu ovog natjecanja.

‘Liga nacija nije za nas uvijek išla u dobrom smjeru, nismo dobro krenuli porazom od Austrije, ali vratili smo se u normalu i pokazali smo da smo odlična ekipa. Svaka utakmica je za nas važna, želimo dati maksimum. U zadnje tri smo bili kompaktni, što se od nas očekuje, u prilici smo otići na Final Four, to želimo iskoristiti, bila bi to velika stvar za hrvatski nogomet. Igramo protiv jedne od najboljih ekipa zadnjih godina, neće biti lako. Veselimo se utakmici, nakon dugo vremena igramo u Zagrebu, očekujem dobru atmosferu, igru i naš dobar rezultat’, rekao je Modrić.

Na gostujućoj strani, izbornik Danaca Kasper Hjulmand pohvalio je kvalitetu koju Hrvatska ima.

‘Očekuje nas jedna od najboljih ekipa na svijetu, imamo veliki respekt prema hrvatskoj reprezentaciji. Međutim, sve ćemo učiniti kako bi ostvarili rezultat koji želimo. Osvajanje prvog mjesta bila bi velika stvar za danski nogomet’, rekao je Hjulmand uoči utakmice u kojoj je ulog jako velik.