(UŽIVO) City potvrdio dominaciju, Foden zabio za vodstvo

RB LEIPZIG – MANCHESTER CITY 0:1

RB LEIPZIG: Blaswich – Klostermann, Simakan, Lukeba, Raum – Xavi Simons, Seiwald, Schlager, Forsberg – Openda, Poulsen.

MANCHESTER CITY: Ederson – Walker, Akanji, Dias, Gvardiol – Lewis, Rodri – Foden, Bernardo Silva, Grealish – Haaland

30′ Leipzig je pokušao kontru, ali bez ikakvog rezultata

28′ Sjajna akcija Cityja, lopta je došla do Fodena, ali puca u blok

25′ Gooolllll!!! City vodi 1:0, zabio je Foden

19′ City stišče, Foden je uzeo jednu loptu unutar 16 metara, puca pored gola

17′ Gvardiol je osvojio protor, dodao na desno Silvi, čiji je udarac blokiran

14′ Prilika za City, Lewis je bio sam pred golom, blokiran pa Silva pored gola

13′ Pokušaj Leipziga, ali City opet uzima lptu, 90 posto posjeda građana

10′ Manchester City ima posjed od 87 posto, ali do sada nije bilo udarca u gol s nijedne strane

6′ Loš ubačaj, daleko od svih igrača

5′ Kontra Cityja i prekršaj na 30-ak metara od gola s desne strane

2′ Leipzig je mogao zaprijetiti, ali je zadnji pas bio loš

1′ Počela je utakmica u Leipzigu, Gvardiol u prvih 11, Kovačić na klupi

Liga prvaka u večernjem programu ovu srijedu donosi i susret između RB Leipziga i Manchester Cityja od 21 sat, u kojem ćemo vidjeti povratak najskupljeg braniča svijeta Joška Gvardiola, u klub koji je najviše profitirao njegovim odlaskom.

Guardiola u Leipzig dolazi nakon niza od dva poraza, jedan u Carabao kupu od Newcastlea i jedan od Wolvesa u prvenstvu pa se može zaključiti kako su Pepove trupe u laganom padu.

Utakmicu u Leipzigu mogla bi početi oba vatrena Kovačić i Gvardiol, ali sigurno im neće biti lako protiv Red Bull Leipziga, koji je u jako dobroj formi u Bundesligi.

