(UŽIVO) Brozović kao kapetan napada tron Lige prvaka! Kakva čast za Hrvata, traži se senzacija protiv favorita

Autor: Ivan Lukač

Manchester City- Inter 0:0

Inter: Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozović, Dimarco – Lautaro, Džeko

Manchester City: Ederson – Akanji, Dias, Ake – Stones, Rodri – Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish – Haaland





20- Inter jako agresivan i čvrst, gledamo puno faulova tako da ne možemo baš uživati previše u pravom nogometu.

15- Udžbenički primjer kako ne izvesti korner je Inter upravo napravio, ali odličnih 5 minuta za milansku momčad.

10- I dalje “građani” dominiraju, ali je sada Inter imao jedan opasan izlazak prema naprijed.

5- City ima ambicije prema naprijed i dominira na terenu dok Inter čeka.

1- Počelo je najvažnije finale sezone.

Pred nama je kraj sezone. Nakon što je Sevilla uzela Europsku ligu, West Ham Konferencijsku danas ćemo saznati tko će uzeti onaj najvažniji trofej.

“Znamo kakvu utakmicu igramo. Čeka nas vrlo težak suparnik, najbolja momčad svijeta. Ne smijemo se bojati, nismo bez razloga u finalu i to ćemo i dokazati. Morat ćemo parirati Cityju u veznom redu, ali trebat će nam noge, glava i srce. Ovo će nam biti 57. utakmica u sezoni” rekao je trener Intera.

Inter je zadnje finale igrao 2010. kada su u Madridu srušili Bayern i po drugi put u svojoj povijesti postali prvaci Europe. Tada je Inter ušao u Ligu prvaka kao jedan od favorita, a ovaj ulazak u finale je bio senzacija.









Guardiola za povijest

Otkada je preuzeo Manchester City Pep Guradiola je na igrače potrošio gotovo milijardu eura, a ove sezone ima priliku ući u povijest i po drugi put u karijeri osvojiti trostruku krunu.

“Ključ uspjeha su dobri igrači. Imao sam Messija, sad imam Haalanda. To je moj uspjeh. Ne šalim se. Oni znaju da sami ne mogu uspjeti, ali da smo jaki kao momčad. Imamo iste ideje. Oni koji me prate će biti tu, oni koji me ne prate, neće. Svaki uspješan trener ima jake igrače. Nikad on sam nije zabio gol”, rekao je Guardiola.

City je finale igrao jednom u svojoj povijesti, 2021. kada su poraženi od Chelsea u finalu. Utakmice počinje u 21 sat uz tekstualni prijenos na našem portalu.