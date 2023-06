Uzeo Zidaneovu peticu i najavio ‘napad’ na Luku: ‘Neću se odvajati od Modrića prvih nekoliko tjedana’

Real Madrid obavio je svoju prvu ljetnu kupovinu i u transferu teškom 103 milijuna eura iz Borussije Dortmund, doveo je mladog darovitog veznjaka engleske reprezentacije Judea Bellinghama.

Mladi 19 godišnji igrač predstavljen je već navijačima Reala na Valdebebasu, iako prijelazni rok za španjolske klubove počinje 1. srpnja, a Bellingham je zamišljen od strane Pereza kao prirodna zamjena za Modrića i Krossa.

“Danas trebamo biti ponosni, stiže jedan od najboljih na svijetu. Mogao je otići u momčad koju god je htio, ali je izabrao igrati za Real Madrid. Dragi Jude, stigao je trenutak o kojemu si sanjao”, rekao je predsjednik Reala na predstavljanju.

Hola Madridistas!🤍

It is the proudest day of my life to join the greatest club in the history of the game. I will give absolutely everything I have to help this team win. Thank you for the amazing welcome. HALA MADRID!!!🤍🤍🤍 pic.twitter.com/MVdArVXMQf

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 15, 2023