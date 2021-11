UŽASNE VIJESTI ZA STANDARDNOG REPREZENTATIVCA! Vatreni napravio transfer karijere, a sada je u velikom problemu!

Nikola Vlašić ovog je ljeta napustio CSKA Moskvu te je u transferu vrijednom 30 milijuna eura preselio u West Ham. Mnogi su mislili da je Nikola napravio sjajan posao odlaskom u londonski klub, ali početak u novom klubu nije bio nimalo lagan.

Vlašić se nije odlučio otići u ‘top’ klubove i mnogi su smatrali da je to dobar potez kako bi bio standardni igrač. U njegovu korist išla je činjenica da je već igrao u Engleskoj te se očekivalo da će prilagodba biti kraća.

Sada su se javili novi problemi za standardnog hrvatskog reprezentativca, a sve bi se moglo zakomplicirati već u zimskom prijelaznom roku.

West Ham igra fantastičnu sezonu pod vodstvom Davida Moyesa te su trenutno na trećem mjestu engleske Premierlige s istim brojem bodova kao i drugoplasirani Manchester City. West Ham je u 11 susreta upisao sedam pobjeda te dva poraza i isto toliko remija. Fantastično igraju predvođeni Michailom Antoniom i Declanom Riceom, a veliko pojačanje moglo bi stići već u siječnju.

