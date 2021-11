UŽASNE VIJESTI ZA LEGENDARNOG ARGENTINCA! ‘Ima velikih zdravstvenih problema, morat će završiti karijeru!’

Legendarni argentinski nogometaš, jedan od najboljih napadača u posljednjih 15-ak godina, Kun Aguero, mogao bi završiti karijeru, prenose Španjolci.

Agueru je prije desetak dana morao izaći iz igre na poluvremenu utakmice s Alavesom zbog boli u prsima, nakon čega je prebačen u bolnicu. Daljnje pretrage otkrile su da ima velikih problema sa srcem.

Catalunya Radio prenosi kako će Argentinac morati završiti karijeru zbog problema sa srcem

Aguero je ustanovljeno da ima srčanu aritmiju, a popularni radio tvrdi da se više neće moći baviti profesionalnim sportom. Opterećenja na utakmicama mogla bi biti kobna, prenose Španjolci.

