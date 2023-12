Užasne scene u Turskoj: Navijači i predsjednik uletjeli u teren i cipelarili suca

Divljanje po stadionima otišlo je na novu razinu u Turskoj. Na utakmici Ankaragucua i Rizespora dogodio se kaos i kojem je nastradao sudac utakmice Halit Umut Meler.

Međutim, sve je započeo predsjednik kluba. Nezadovoljan suđenjem, predsjednik Ankaragucua Faruk Koca uletio je u teren i nokautirao suca koji je odmah pao na pod.

“Šljiva” ispod oka izgledao je užasno, a nažalost, tu nije bio kraj. Brojni su nakon toga uletjeli u teren i krenuli cipelariti Melera koji je prošao s teškim ozljedama.

🇹🇷 | Turkish football… Ankaragücü president Faruk Koca punched the referee after his sides 1-1 draw with Çaykur Rizespor this evening🤯 pic.twitter.com/aXnRapyekx

— The Euro Guys (@TheEuroGuys) December 11, 2023