UTAKMICA ZA PAMĆENJE: Prvi gol u 79. minuti, sveukupno ih palo šest, Rumunji zgazili Engleze

U susretu 2. kola skupine C Europskog prvenstva za nogometaše do 21 godine, u kojoj igra i Hrvatska, Rumunjska je u Ceseni svladala Englesku sa 4-2 (0-0).

Svih šest pogodaka postignuto je u nevjerojatnoj završnici utakmice, Rumunjska je povela iz kaznenog udarca kojega je u 76. minuti iskoristio Puscas, da bi u 85. na 1-1 izjednačio Gray vrlo preciznim udarcem sa 16 metara. No, već u 87. minuti je veliku grešku engleskog stopera Tomorija iskoristio Hagi i doveo Rumunjsku u prednost od 2-1. Niti taj rezultat nije dugo stajao jer je u 87. minuti Abraham odlično reagirao na dubinsku loptu Mounta i poravnao na 2-2, a samo dvije minute potom Rumunjska je stigla do vodstva od 3-2 i to zahvaljujući katastrofalnoj reakciji engleskog vratara Hendersona kojemu je nejaki udarac Comana s više od 20 metara prošao kroz ruke u mrežu. Konačnih 4-2 postavio je Coman svojim drugim golom kada je pogodio sam gornji desni kut Hendersonova gola u trećoj minuti nadoknade.

Rumunjska tako nakon dva nastupa ima maksimalnih šest bodova te je vrlo blizu prolaska u polufinale i plasmana na Olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine, dok je Engleska nakon dva kola ostala bez bodova i praktički bez izgleda za prolazak dalje.

Od 21 sat u San Marinu igraju Hrvatska i Francuska. Uoči tog dvoboja Francuska ima tri boda, a Hrvatska je bez bodova.