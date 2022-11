UŠUTKAO JE SVE KRITIČARE, A PROŠAO JE PRAVI PAKAO: Zbog jedne stvari je ‘ispao’, ali sad je pokazao da je prvi izbor

Puno kritika i nepotrebnih komentara dobio je Dominik Livaković početkom prošle sezone. Nakon Eura nije bio u idealnoj formi. Navodno je propao dogovoreni transfer te je moguće da je zbog toga bio van fokusa, ali je i dalje branio i više nego odlično. Dalić ga je ostavio na klupi u ključnoj utakmici protiv Rusije i na takav način, prema nekima, čak i pokazao “nepoštovanje” prema standardnoj jedinici.

Trpio je tada Dominik puno kritika. Gledala mu se svaka greška, kritizirala njegova igra nogom i svi su brzo zaboravili kako je branio kroz kvalifikacije i na Euru. Put Dominika Livakovića do miljenika navijača Dinama i Vatrene jedinice nije bio ni malo lagan. Ove sezone ponovno je ušutkao sve kritičare.

Rođen u Zadru gdje je napravio prve korake, a sa 17 godina dolazi u NK Zagreb. Malo po malo kroz blato Zagrebella i Kranjčevićeve probijao se do prvog vratara Pjesnika. To je i postao 2014. Vrlo brzo postao je jedan od najboljih vratara lige, a svojim je obranama natjerao Dinamo na kupovinu. dogodilo se to u ljeto 2015. a do zime 2016. bio je na posudbi u Zagrebu i Dinamu 2.





‘I na strani i kod kuće’

Debi je imao protiv Hajduka. 0:0. Tada se već vidjelo koliko je dobar golman, ali koliko će dobar tek postati i koliko će ga navijači zavoljeti nitko nije očekivao. Postao je nezamjenjiv, siguran i tihi vođa svlačionice čija riječ se sluša. Rekao je to i sam Nenad Bjelica. Bivši trener Dinama kad je nabrajao vođe svlačionice uz Ademija, Dilavera i Petkovića naveo je i Livakovića, ali i Zagorca. U popularnom Zagiju također leži tajna Livijevog uspjeha.

Danijel Zagorac je ‘luđak’ među vratnicama, ali i na terenu. Čovjek je to čudesne pozitivne energije koji je uz Livakovića praktički od samih početaka u Dinamu. Zagorac nije golman velikog ega. Svjestan je svoje uloge. On je potpora Liviju, a zajedno su ispali povijest kada su 5 utakmica u nizu mrežu ostavili netaknutom u Europskoj ligi. Odnos prvog i drugog golmana posebno je važan, a tu se Zagorac pokazao kao savršen.

U onoj povijesnoj sezoni kada je Dinamo igrao četvrtfinale Europske lige sve je započelo obranama Dominika Livakovića. On je u drugom pretkolu protiv Cluja obranio penal odluke i odveo modre dalje. Zatim su ispali od Ferencvaroša te na kraju on i Zagorac ispali povijest. I tamo je sve otvorio obranom iz penala kada je Feynordu skinuo udarac s 11 metara u 7. minuti i tako započeo seriju.

Sve tu samo neki uspjesi koji su ljudi zaboravili kada se pljuvalo po Livakoviću. Šutio je i trpio i branio. Znao je koliko je dobar, na kraju krajeva je on je viceprvak svijeta. On je taj koji je svojim obranama protiv Danske odvukao nas u polufinale Lige nacija.

Postao je obožavan od strane navijača zbog emocije prema Dinamu. Livakoviću nije bitno jer protivnik Chelsea ili Gorica on gol slavi jednako srčano. Okrene se prema navijačima i udara rukama po grbu. Svetom grbu kojeg poštuje kao što ga poštuju i navijači. Na susretu protiv Osijeka prošlog vikenda Boysi su mu skandirali, ali ovaj vikend protiv Šibenika doživio je posebnu čast.









Sa Sjevera Maksimira Boysi su počeli skandirati:

“I na strani i kod kuće Livi brani ne moguće. Livi majstore…”

Postao je Livaković besmrtan srebrom iz Rusije i svim obranama za Dinamo, ali skandiranjem sa Sjevera postao je besmrtan među navijačima (zajedno s Oršićem i Ademijem), a to je puno teže nego ući u knjige. On je bez dileme najbolji naš golman i sigurna jedinica Vatrenih.