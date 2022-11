‘USPORIO NAS JE I RAT U UKRAJINI’ Veliki hrvatski projekt kasni, evo kad se očekuje ključni korak

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Izgradnja sportske infrastrukture u Hrvatskoj je u posljednje vrijeme aktualna zbog priče da se Vlada uključuje u projekt obnove postojećih i gradnje novih stadiona, u najavama u kojima je aktualan i novi Maksimir. Jedan projekt je, pak, već u punom zamahu, a bit će dovršen uskoro.

U pogledu prema 2023. godini, raste stadion u Osijeku, na Pampasu, gdje će svoje nove korake imati osječki nogometaši. Osim prvoligaša, ondje će rasti i mlađe klupske kategorije, a sve bi trebalo krenuti na tom mjestu nešto kasnije nego se najavljivalo.

O tome je pričao Vladimir Čohar, član uprave osječkog kluba, u razgovoru za Glas Slavonije. Govorio je, između ostalog, i o planovima za selidbu na Pampas, ističući da se to neće dogoditi već na početku 2023., bez obzira na to što je izgradnja pri kraju.





Treba sve biti na mjestu

Razgovarajući za Glas Slavonije, član uprave NK-a Osijek kazao je da će stadion biti dovršen u siječnju ili veljači, no do selidbe treba još riješiti i cjelokupnu zakonsku regulaciju prije nego se krene igrati na Pampasu. To bi moglo potrajati do ožujka pa u klubu očekuju da se selidba neće dogoditi prije travnja.

Dio šireg plana

Novi stadion je ključ projekta u kojem osječki klub raste – pa je i selidba ključni korak za nastavak rasta. U cjelokupni projekt u kojem se klub razvija, umiješale su se razne prepreke unatrag nekoliko godina, a jedna od njih bila je i ruska invazija na Ukrajinu.

“Strategija koju smo zacrtali prije dvije i pol godine, nažalost, zapinjala je na stvarima na koje nismo mogli imati utjecaj, poput koronavirusa, gospodarskih problema koje je pandemija izazvala, pa, na koncu, i zbog rata u Ukrajini. Međutim, ta velika ulaganja u doba vrhunca koronakrize samo govore koliko je vlasniku bilo stalo do rezultatskog iskoraka”, rekao je Vladimir Čohar govoreći o planovima mađarskih vlasnika.

Član uprave osječkog prvoligaša govorio je o planovima i strategiji kluba, a jedna od tema bila je i povezana s momčadi, s odgovorom na pitanje ostaje li na klupi Austrijanac Rene Poms.

“Razgovori s Reneom oko novog ugovora su obavljeni, praktički je sve dogovoreno, pa očekujem kako ćemo ga potpisati u prvim danima priprema za drugi dio sezone, što znači početkom prosinca”, najavio je Vladimir Čohar, spominjući da se za Pomsa priprema ugovor koji će trajati do ljeta 2024.